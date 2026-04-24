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Sekou Gassama y su último pedido a Universitario tras revelarse que dejará el club
Sekou Gassama se irá de Universitario de Deportes al final del Torneo Apertura, sin embargo tuvo un firme pedido al club de cara a los próximos partidos de la Liga 1.
Universitario de Deportes ha decidido no continuar con el vínculo contractual de Sekou Gassama y esperan hasta el final del Torneo Apertura para hacerlo oficial. Ante ello, el futbolista africano le ha solicitado un último pedido a sus compañeros de cara a los próximos partidos de la Liga 1.
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Sekou Gassama y su último pedido a Universitario de Deportes tras confirmar su salida
El periodista Gustavo Peralta informó a través de su programa ‘Pepas de la PM’ del canal Colectivo World que el representante de Gassama le ha comentado que el delantero se encuentra muy afectado luego de no haber sido tomado en cuenta ante Deportivo Garcilaso por el Apertura.
Ante ello, el comunicador reveló que el jugador africano le ha comentado a sus compañeros de club que espera una oportunidad más para demostrar su juego, ya que cree que estuvo en el peor momento del equipo y ahora, tras superar la crisis, cree que puede ser útil.
Video: Colectivo World
Sin embargo, Peralta dejó en claro que ve muy complicado que Jorge Araujo le dé una nueva oportunidad, ya que Universitario de Deportes ya decidió el futuro de Sekou Gassama y lo que le espera al final del Torneo Apertura es su salida.
“Hablé con su entorno de Gassama, y el jugador está muy afectado. Su representante, según lo que me comentaron, cree que no va a ser tomado en cuenta más, y cree que está mal porque Gassama está cobrando sueldo y así va a ser hasta el final del Apertura”, comenzó diciendo.
“Ellos creen, y Gassama también se lo ha dicho a varios de sus compañeros, le deberían dar una chance más para mostrar algo más, porque en la 'U' que jugó fue en la peor versión del equipo, habría que ver cómo se desarrolla en esta situación. Él cree eso, pero siento que es muy difícil", finalizó.
Sekou Gassama no continuará en Universitario de Deportes tras bajo rendimiento
Sekou Gassama fue fichado por Universitario de Deportes con el objetivo de que sea el flamante delantero que todos los hinchas esperaban, sin embargo, tras disputar tres partidos en la Liga 1 y la Copa Libertadores ha sido punto de críticas por su bajo rendimiento. Ante ello, la directiva merengue ya decidió por terminar su vínculo contractual al finalizar el Torneo Apertura.
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