FPF presentó nuevo torneo en el que Alianza Lima y la 'U' enfrentarán a clubes de Liga 2

Con el objetivo de que el fútbol siga fomentándose en el Perú, y para obtener nuevas promesas que aporten al futuro de la selección peruana, la FPF anunció mediante una publicación el nuevo torneo para esta temporada 2026. En este certamen, Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, y los demás clubes de nuestro balompié se enfrentarán con equipos de la Liga 2. Te contamos todos los detalles.

Según informó el periodista Gustavo Peralta mediante su cuenta oficial de ‘X’, la Federación Peruana de Fútbol presentó la Liga Nacional Juvenil 2026, la cual reunirá un total de 22 instituciones deportivas de todo el país y se disputará en dos categorías: sub-18 y sub-16. En esta competición participarán 18 elencos de la Liga 1 y los 4 restantes pertenecerán a escuadras de la Segunda División, por lo que habrá diversidad al momento de ver enfrentamientos.

Asimismo, este nuevo certamen anunciado por la FPF se segmentará en tres zonas geográficas dependiendo dónde se ubique la ciudad a la cual pertenece el club: Norte, Centro y Sur. El torneo aún no tiene fecha oficial de inicio, pero se sabe que tendrá una duración total de siete meses. Con ello, se espera que pronto salgan nuevas promesas que aporten al futuro de la selección peruana para un respectivo recambio generacional.

Liga Nacional Juvenil 2026: grupos confirmados

Grupo A - Zona Norte : Alianza Atlético, Atlético Grau, UTC, FC Cajamarca, César Vallejo, Carlos Mannucci, Comerciantes Unidos y Juan Pablo II.

: Alianza Atlético, Atlético Grau, UTC, FC Cajamarca, César Vallejo, Carlos Mannucci, Comerciantes Unidos y Juan Pablo II. Grupo B - Zona Centro : Alianza Lima, Academia Cantolao, Universitario, Sporting Cristal, Sport Boys, San Martín, ADT y Sport Huancayo.

: Alianza Lima, Academia Cantolao, Universitario, Sporting Cristal, Sport Boys, San Martín, ADT y Sport Huancayo. Grupo C - Zona Sur: Cienciano, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, Los Chankas, Melgar y CD Moquegua.

¿Cómo se jugará la Liga Nacional Juvenil 2026?

La primera etapa, la Fase de Grupos, tendrá un formato de todos contra todos en duelos de ida y vuelta. Los cuatro mejores de cada zona avanzan a la Fase 2, donde habrán semifinales de ida y vuelta, y el ganador avanza a la gran final en la Videna de Lima. Finalmente, el campeón de la Liga Nacional Juvenil 2026 clasifica a la Copa Libertadores Sub-20.