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Sporting Cristal y sus 3 bajas para el partido contra Comerciantes Unidos por el Apertura
Sporting Cristal perdió a 3 importante futbolistas de cara al partido ante Comerciantes Unidos por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1.
Sporting Cristal enfrentará a Comerciantes Unidos el sábado 25 de abril de 2026 por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, Cutervo. Sin embargo, el club celeste tuvo la mala fortuna de perder a tres importantes futbolistas de cara al emocionante partido: Estamos hablando de Miguel Araujo, Yoshimar Yotún e Irven Ávila.
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Sporting Cristal y sus tres bajas para el partido ante Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura de la Liga 1
La periodista Luccina Aparicio informó a través de sus redes sociales que Cristal viajó rumbo a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos con toda su plantilla excepto Araujo, Yotún y Ávila.
Cabe mencionar que la baja de estos jugadores no tiene una explicación, no obstante, se puede entrever que es porque la escuadra cervecera tiene un partido importante el martes 28 de abril de 2026 ante Junior por la fecha 3 de la Copa Libertadores y está guardando a algunos futbolistas.
Miguel Araujo, Yoshimar Yotún e Irven Ávila serán bajas de Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos
“Sporting Cristal viajó rumbo a Cutervo con ausencias de Miguel Araujo, Yoshimar Yotun e Irven Ávila”, se puede leer en la cuenta de X (antes Twitter) de la comunicadora.
De esta forma, Zé Ricardo, técnico de Sporting Cristal, irá en búsqueda de los tres puntos ante Comerciantes Unidos por el Torneo Apertura de la Liga 1 y contra Junior por el campeonato más importante de Sudamérica.
Sporting Cristal disputa la Liga 1 y la Copa Libertadores a la misma vez
Cristal, liderados por su entrenador Zé Ricardo, tiene la difícil tarea de defender los colores del club en el Torneo Apertura de la Liga 1 y en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Si bien en la actualidad perdieron toda chance de ganar el primer campeonato peruano, aún cuentan con posibilidades de clasificar a octavos de la máxima competición sudamericana.
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