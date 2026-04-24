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Programación de la Liga 1 2026: día y horarios de los partidos por la fecha 12 del Torneo Apertura
Te presentamos la programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los Chankas y Alianza Lima pelean por el título.
Entramos a la recta final del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los Chankas y Alianza Lima pelean palmo a palmo por llevarse el título. Sin embargo, Universitario y Cienciano no se dan por vencidos y buscan dar el golpe. Te presentamos la programación de los partidos de la fecha 12.
PUEDES VER: Los Chankas y los partidos que le faltan para ser campeón del Torneo Apertura de la Liga 1
Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
Sábado 25 de abril
- 1.00 p. m. | CD Moquegua vs. FC Cajamarca | Estadio 25 de Noviembre
- 3.30 p. m. | Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal | Estadio Juan Maldonado G.
- 7.00 p. m. | Sport Boys vs. Juan Pablo II | Estadio Miguel Grau del Callao.
Domingo 26 de abril
- 11.00 a. m. | UTC vs. Cienciano | Estadio Héroes de San Ramón
- 1.15 p. m. | Cusco FC vs. Sport Huancayo | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- 3.30 p. m. | Atlético Grau vs. Alianza Lima | Estadio IPD Mansiche
- 6.00 p. m. | Universitario vs. Alianza Atlético | Estadio Monumental
Lunes 27 de abril
- 3.00 p. m. | ADT vs. Los Chankas | Estadio Unión Tarma
- 7.00 p. m. | Deportivo Garcilaso vs. Melgar | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
¿Dónde ver la L1 MAX?
Los derechos de transmisión de los 18 equipos que participan en la Liga 1 estarán a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en Movistar, Win, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Zapping.
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