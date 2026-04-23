¿Qué resultados necesita Alianza Lima para ser campeón del Torneo Apertura?

¡Se puso picante la lucha por el Torneo Apertura! Tras el tremendo triunfazo de Los Chankas sobre Cienciano por el partido pendiente de la fecha 10 de la Liga 1 2026, el conjunto de Andahuaylas quedó como único puntero en la tabla de posiciones con 29 unidades, seguido de Alianza Lima que está en la segunda casilla con 26 puntos. En la siguiente nota te contaremos todo lo que necesitan los íntimos para coronarse con el primer torneo del año.

¿Qué partidos le faltan a Alianza Lima en la Liga 1 2026?

Los blanquiazules tienen 26 unidades y le restan seis partidos difíciles, entre los que están Sporting Cristal, Cienciano y Los Chankas.

Fecha 12: Atlético Grau vs Alianza Lima

Atlético Grau vs Alianza Lima Fecha 13: Alianza Lima vs CD Moquegua

Alianza Lima vs CD Moquegua Fecha 14: Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima vs Sporting Cristal Fecha 15: Cienciano vs Alianza Lima

Cienciano vs Alianza Lima Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas

Alianza Lima vs Los Chankas Fecha 17: FC Cajamarca vs Alianza Lima.

¿Qué necesita Alianza Lima para salir campeón en el Torneo Apertura 2026?

Debido a que Alianza Lima se encuentra en la segunda casilla con tres puntos menos que Los Chankas, lo que debe hacer es ganar los seis partidos que le restan, incluido el partido ante los Guerreros de Andahuaylas, que si también triunfan en sus partidos (con excepción del choque ante los íntimos), los dirigidos por Pablo Guede quedarían en el primer lugar por la diferencia de goles que han sacado (de momento tienen +16 sobre +11).

Equipo PJ Puntos 1. Alianza Lima 18 44 2. Los Chankas 18 44

En caso de que los blanquiazules no consigan ganar todos sus partidos, van a necesitar que Los Chankas tropiesen como mínimo en tres encuentros: primero ante ADT en Tarma, luego contra Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega y por último, contra Alianza Lima en Matute, pues la estadística te indica que los guerreros son imbatibles en Andahuaylas y ahí ganan todos sus encuentros.

¿Qué partidos le faltan a Los Chankas en la Liga 1 2026?

Tras el duelo ante Cienciano, el equipo de Andahuaylas solo tendrá un partido en el llano, que será ante los íntimos y el resto será en ciudades de altura.