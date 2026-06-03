Mr. Peet hace preocupante confesión sobre su salud: "Quisiera internarme"

En una reciente edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet reveló detalles sobre su vida personal y sorprendió a sus seguidores al confesar que le gustaría internarse por un tiempo debido a los problemas de salud que le genera dormir muy poco. De acuerdo con el periodista, suele descansar apenas unas horas por los proyectos que mantiene en marcha, además del trabajo que le demanda gran parte de su tiempo.

Debido a ello, el narrador de la Liga 1 señaló que le gustaría internarse durante 15 días o incluso un mes con el objetivo de limpiar su organismo y adoptar hábitos más saludables. Asimismo, reconoció que consume una gran cantidad de café para mantenerse despierto durante las madrugadas, lo que también lo lleva a ingerir azúcar en exceso, uno de los aspectos que más le preocupa actualmente.

Mr. Peet hace preocupante confesión sobre su salud

Ante la pregunta de un seguidor sobre a qué hora suele dormir, Mr. Peet explicó su situación. "¿A qué hora sueles ir a dormir? Bueno, yo duermo poco. Les he contado, muchachos, que sigo con el proyecto de mi tercer libro y, bueno, ahorita, terminando el programa, voy a seguir escribiendo. Quiero llegar a la Feria Internacional del Libro. Después me levanto muy temprano porque tengo que dejar a mi hijo en el colegio y mi vida es así. No sé si está bien o está mal”, empezó diciendo el periodista.

“Muchachos, contesto la pregunta porque los considero parte de mi familia. En A Presión con Mr. Peet estamos a diario y aquí estamos interdiario. Eso genera en mí un desarreglo. Les voy a confesar algo: quisiera internarme 15 días o un mes y limpiar mi organismo, hacer una dieta saludable, porque al estar mucho tiempo despierto, obviamente tu cuerpo te pide un sostén para que puedas mantenerte despierto”.

A esto se le sumó que también, por el proyecto de su nuevo libro, se debe quedar hasta altas horas de la noche. “Yo escribo hasta las 3.30 o 4.00 de la mañana, me acuesto y me levanto a las 6 y pico. Entonces, en ese intento de durar hasta las 4 de la mañana escribiendo, me puedo tomar tres tazas de café”.

“Y claro, el dulce es lo que genera el sobrepeso. Con la operación que me hice hace tres años, se controla la comida sólida. Por ejemplo, me voy a un chifa y con tres cucharadas de chaufa ya estoy. Pero lo que a veces me hace ganar peso es el dulce, los líquidos y el alcohol”, finalizó el comunicador.

Estas palabras preocuparon a sus seguidores, que no dudaron en manifestarle su apoyo ante las posibles acciones que pueda llegar a tomar Peter Arévalo para cuidar su salud.