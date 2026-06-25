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Gianluca Lapadula lanzó contundente calificativo sobre Lolo Fernández: "Nunca me..."
Gianluca Lapadula no dudó en dejar un comentario sobre Lolo Fernández tras firmar por Universitario para la Liga 1 2026.
Recientemente, Universitario de Deportes dio un golpe en el mercado de fichajes al contratar a Gianluca Lapadula como su flamante refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, tras haber firmado por el cuadro merengue, el atacante nacional dejó un fuerte calificativo hacia Lolo Fernández, ídolo del club.
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Como se sabe, el Bambino es el fichaje estrella de los cremas para la segunda parte de la temporada, por lo que le preguntaron sobre usar la mítica camiseta con el dorsal que llevaba Teodoro Fernández. Ante ello, el ítalo-peruano dejó un comentario que impactó a la afición.
“Lolo Fernández fue un gran jugador y nunca me atrevería a llevar la '9'. Estoy pensando en algo”, indicó Gianluca Lapadula a Universitario Play. De esta forma, confirmó que no utilizará el mismo número que el ídolo eterno del conjunto estudiantil.
Lolo Fernández es considerado un ídolo en Universitario de Deportes.
Vale precisar que el delantero de la selección peruana ya disputó su primer entrenamiento con Universitario de Deportes e incluso pudo marcar un gol. Por ello, la hinchada está sumamente emocionada con el rendimiento que puede tener en la Liga 1 2026.
Trayectoria de Gianluca Lapadula
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