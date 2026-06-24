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Héctor Cúper tomó decisión sobre futuro de Alex Valera en Universitario: "La oferta es buena..."
Se filtró la decisión de Héctor Cúper ante la posible salida de Alex Valera de Universitario de Deportes antes del inicio del Torneo Clausura 2026.
El delantero principal de Universitario de Deportes desde hace años es Alex Valera, quien, pese a la llegada de diversos extranjeros, se ha mantenido como el artillero titular de la institución crema. Por ello, muchos hinchas se preocuparon por la noticia de su posible partida al fútbol colombiano poco antes de que empiece el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, Héctor Cúper tomó una firme decisión respecto del futuro profesional del ‘Rifle’.
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Como se sabe, el atacante del conjunto merengue despertó el interés de América de Cali en el exterior, pero la ‘U’ no la aceptó debido a que consideró baja la oferta económica realizada por su estrella. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que la negociación cambie su curso y la propuesta aumenta, y por ello el periodista Mauricio Loret de Mola se pronunció mediante el programa Mano a Mano, en el canal DENGANCHE, vía YouTube.
“Cúper quiere que Valera se quede y es muy difícil que salga. La segunda oferta que, entiendo, ya podría haber llegado tendría que ser muy buena para que se vaya. Si la oferta es buena, pensando en Valera, él no debería ni dudar. En el fútbol colombiano podría destacar, y América de Cali es uno de los grandes de Colombia”, indicó el mencionado comunicador, causando preocupación entre la hinchada crema.
De esta forma, aún existe la posibilidad de que el delantero se marche de Universitario de Deportes antes del arranque del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 para continuar su carrera profesional en el extranjero. Recordemos que, de suceder, será la segunda experiencia del ‘Rifle’ fuera del país, ya que hace dos años estuvo en el Al-Fateh de Arabia Saudita, donde no llegó a convertir ni un solo gol.
Trayectoria de Alex Valera
- Pirata FC
- Carlos Stein
- Deportivo Garcilaso
- Llacuabamba
- Al-Fateh
- Universitario
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