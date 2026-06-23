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Revelan firme motivo por el que Miguel Silveira no se desvincula de Universitario: "En cuotas..."
Universitario sigue sin concretar la salida de Miguel Silveira y se conocieron los motivos que han dificultado las negociaciones para rescindir su contrato.
Uno de los jugadores que saldrán de Universitario en este mercado de pases del Torneo Clausura es Miguel Silveira, quien se mantiene entrenando con el primer equipo mientras se arregla su salida. No obstante, hasta el momento no ha llegado a un acuerdo con la directiva y se acaban de conocer los motivos que han dificultado las negociaciones.
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Revelan firme motivo por el que Miguel Silveira no se desvincula de Universitario
Universitario tiene definida la salida de Miguel Silveira para el Torneo Clausura, luego de que no cumpliera las expectativas de la dirección deportiva, aunque hasta el momento no se ha concretado su rescisión. Al respecto, el periodista Mauricio Loret de Mola señaló que han surgido diversas dificultades en las negociaciones.
Durante el programa 'Desmarcados', del canal de YouTube 'Denganche', el citado comunicador dejó entrever que no se ha llegado a un acuerdo entre el brasileño y la U por una disputa sobre la cantidad de salarios pendientes, así como por la forma de pago.
Video: Denganche
“Lo de Miguel Silveira está entrampado y seguramente se debe a que una de las partes no quiere ceder en la negociación. Me dicen que, quizás desde el lado del jugador dicen ‘que reconozcan 4 meses y la ‘U’ solo quiere reconocer 3’. También influye la forma de pago: si será al contado o en cuotas. Entre todas estas cosas, yo creo que eso es lo que está frenando la posibilidad que esto se haga rápido”, señaló el comunicador.
Por su parte, su compañero de panel, Mauro Cantoro, indicó que otro de los factores podría ser que Miguel Silveira no tiene ofertas para continuar con su carrera deportiva. “Si no tiene nada, ¿Qué hace?”, manifestó.
Universitario contrató al reemplazo de Miguel Silveira
Mientras definen su salida, la ‘U’ ya tiene en sus filas al encargado de ocupar el vacío que deja Miguel Silveira en el plantel. Y es que, recientemente confirmaron la incorporación de Jordan Guivin para darle dinamismo y opciones a su volante.
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