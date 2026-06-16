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¿Se queda en Universitario? Miguel Silveira aparece con impactante mensaje a hinchas: "Y dale U"

Miguel Silveira regresó al Perú para rescindir su contrato con Universitario, pero un video filtrado en redes sociales ha impactado a los hinchas.

Diego Medina
Miguel Silveira se pronuncia tras llegar al Perú a rescindir su contrato con Universitario.
Miguel Silveira se pronuncia tras llegar al Perú a rescindir su contrato con Universitario. | Foto: Composición LÍBERO.
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Uno de los jugadores de Universitario de Deportes que arribó al país para finiquitar su salida de la institución crema es Miguel Silveira. El mediocampista confirmó a la prensa que no seguirá en el cuadro merengue, por lo que se espera el anuncio oficial en redes sociales. Sin embargo, ahora se ha vuelto viral por un video en el que expresa su sentir ante este presente que vive en la capital.

La llegada de Adrián Quiroz a Universitario se ha complicado en las últimas horas.

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Miguel Silveira se pronuncia en medio de su salida de Universitario

Un video circula en redes sociales sobre Miguel Silveira. El brasileño se encontró con algunos aficionados que le pidieron un mensaje para la afición que lo acompañó durante la mitad de temporada. En el canal de 'Harto en Cacao' se puede ver este material que conmueve a los seguidores cremas.

Fiel a su estilo, Miguel Silveira se mostró muy emocionado por el cariño de los hinchas y solo dio palabras de agradecimiento ante esta etapa que culmina con Universitario de Deportes. Eso sí, aclaró que el club ganó un hincha más y que estará pendiente de la institución para que consiga cada uno de los objetivos trazados.

"Le agradezco mucho a todos por todo el cariño, por lo que hicieron por mí, fue verdaderamente muy lindo, un placer. Espero que todo vaya muy bien. Soy hincha más de la 'U'. Y dale 'U'", manifestó Miguel Silveira.

(VIDEO: Harto en Cacao)

Miguel Silveira fue uno de los flamantes refuerzos que hizo la actual gestión de Universitario de Deportes para buscar el tetracampeonato. El mediocampista brasileño no logró ganarse el puesto de titular con Rabanal y Cúper, por lo que ahora espera cerrar su rescisión de contrato para ir en busca de nuevos desafíos.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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