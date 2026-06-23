Oficial: Universitario confirmó el futuro de José Rivera para el Torneo Clausura: "Hacia..."

Universitario de Deportes tomó una drástica decisión sobre el futuro de José Rivera de cara a lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1. Como se sabe, todo parecía indicar que el ‘Tunche’ no seguiría en el elenco crema luego de patear la camiseta del elenco estudiantil. Sin embargo, mediante un comunicado, la ‘U’ dejó en claro que la situación ha cambiado.

“Sobre la situación de José Rivera, Universitario de Deportes informa lo siguiente:

Frente a las especulaciones que han circulado en redes sociales sobre el futuro de José Rivera en el club, confirmamos que es y seguirá siendo parte del proyecto deportivo de Universitario para el Torneo Clausura.

Como ya lo señaló la administración en su momento, lo ocurrido en la fecha 15 del torneo Apertura, fue abordado internamente y quedó superado. El jugador sostuvo conversaciones con el plantel, el cuerpo técnico y el club, ratificando su compromiso con los objetivos institucionales y con el trabajo del equipo.

Hoy, todas las partes se encuentran enfocadas en mirar hacia adelante y en los retos deportivos que se afrontarán durante el semestre.

Confiamos en José Rivera, en su profesionalismo y en el aporte que seguirá brindando al equipo.

Finalmente, nuestra institución reafirma la importancia del respeto hacia la vida personal y familiar de nuestros jugadores, principio que debe acompañar siempre la pasión que genera el fútbol”, señaló.