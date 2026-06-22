Universitario abre proceso de fiscalización por equipo que perdió 16-1 en Cusco: "Lamentamos..."

Hace poco se informó sobre la derrota de Universitario de Deportes por 16-1 ante Deportivo Garcilaso en la categoría Sub-14. Si bien no se trata del primer equipo, de todas formas los hinchas se mostraron sumamente indignados debido a que no conciben que sus canteras sean humilladas de tal manera. Ante ello, el cuadro estudiantil se pronunció de forma contundente mediante un comunicado.

“Ante la información difundida en medios de comunicación y redes sociales sobre resultados deportivos atribuidos a las divisiones menores del Club Universitario de Deportes en la ciudad del Cusco, informamos que los menores que participaron en dichos encuentros no pertenecen a las categorías formativas ni competitivas de la institución”, indicó la ‘U’ para sorpresa total de sus aficionados.

Resulta que el plantel que perdió 16-1 simplemente es una franquicia del club, similar a una academia, que opera en la ciudad del Cusco bajo una licencia de uso de marca. Asimismo, Universitario de Deportes indicó que ninguna de sus franquicias puede atribuirse la representación de sus categorías menores en ningún tipo de competición.

Universitario y su comunicado.

“En atención a lo ocurrido con la referida franquicia, el Club ha dispuesto el inicio de un proceso de fiscalización que verifique el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de la franquicia, así como de los estándares deportivos, formativos y de representación de marca que exigimos. De identificarse incumplimientos, el Club evaluará las acciones legales que correspondan. Lamentamos que esta situación haya generado cuestionamientos al trabajo que realiza la Unidad Técnica de Menores de la institución”, agregó el club de Ate.

Por último, Universitario de Deportes anunció a todos sus hinchas que sus categorías competitivas oficiales únicamente participan en la Copa Oro Federación Lima, la Liga Nacional Juvenil y la Liga 3, además de algunas competiciones internacionales. Por ello, cualquier plantel que sea visto en un certamen diferente de los mencionados no está ligado oficialmente a las canteras de la institución deportiva.