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Gianluca Lapadula 'hace gatear' a Diego Romero en su primer gol con Universitario y enloquece a la hinchada
Gianluca Lapadula dio la hora al marcar su primer gol con Universitario de Deportes, lo que causó emoción en la hinchada de cara a la Liga 1 2026.
El fichaje estrella de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 es Gianluca Lapadula, delantero que viene procedente del Spezia de la Serie B en Italia. El popular ‘Bambino’ sorprendió a todos los hinchas merengues debido a que, en su primer día con el plantel de Héctor Cúper, logró marcar un golazo en el que dejó desparramado a Diego Romero.
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El ítalo-peruano llegó con el objetivo de llevarse el tetracampeonato nacional para los cremas, por lo que debe ponerse a punto si quiere quitarle el puesto a Álex Valera. Bajo esa premisa, ya dio el primer paso en su meta por ser titular indiscutible debido a que anotó de forma sensacional en el entrenamiento de este lunes 22 de junio, en Campo Mar ‘U’.
Como verás a continuación, tras una enorme jugada individual de Bryan Reyna, el esférico le quedó a Gianluca Lapadula y no dudó en llevarse al portero titular de Universitario de Deportes para marcar. De inmediato, todos sus compañeros se alegraron por él, ya que para un delantero es importante anotar incluso en duelos de calentamiento.
Gianluca Lapadula anotó en la práctica de Universitario
Vale precisar que esta será la primera vez en toda su carrera profesional que el ex AC Milan juegue a nivel profesional no solo en el Perú, sino en Sudamérica. Claro, esto a nivel de clubes debido a que con la selección peruana sí ha disputado varios partidos en nuestro continente. Recordemos que, si bien cuenta con nuestra nacionalidad, el atacante es oriundo de Italia.
Trayectoria de Gianluca Lapadula
- Juventus Fútbol Base
- Treviso
- Pro Vercelli
- Parma
- Ivrea
- Atlético Roma
- Ravenna
- San Marino
- Cesena
- Frosinone
- ND Gorica
- Teramo
- Pescara
- AC Milan
- Génova
- Lecce
- Benevento
- Cagliari
- Spezia
- Universitario
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