Revelan fuertes declaraciones de Jordan Guivin sobre Universitario: "Este club no se merece ni..."

Universitario de Deportes comenzó a reforzarse para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, y su primera incorporación fue Jordan Guivin, procedente de ADT. Tras su llegada a Lima, filtraron un video del mediocampista nacional en el que deja un fuerte comentario sobre el cuadro merengue, lo que causó una tremenda sorpresa entre sus hinchas. ¿Qué dijo?

El volante merengue ya tuvo un paso por la 'U' en 2023, cuando disputó el primer semestre de la temporada. Sin embargo, no completó la campaña debido a que, en junio de ese año, se marchó al Celaya, de la segunda división de México. Ahora tendrá la oportunidad de tener su revancha con el conjunto crema y luchar por el anhelado tetracampeonato del fútbol peruano.

“Creo que más maduro. Con el mismo compromiso e ilusión. Voy a dar todo por esta camiseta y quédense tranquilos en ese aspecto. Me considero hincha de este club y voy a dar todo, porque este club no se merece ni el 90% o el 100%, sino el 200% de todos”, indicó Jordan Guivin en una entrevista con el canal de YouTube oficial de Universitario de Deportes.

Trayectoria de Jordan Guivin

Estos han sido sus clubes:

San Martín

Cienciano

Celaya

Universitario

Cusco FC

Los Chankas

ADT

Fichajes de Universitario para el Torneo Clausura 2026

Tras el anuncio de Jordan Guivin, Universitario confirmó la llegada de Gianluca Lapadula como delantero estrella para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Asimismo, diversas fuentes aseguran que el conjunto merengue está a punto de cerrar contrato con Adrián Quiroz, elemento procedente de Los Chankas.