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Alianza Lima anunció oficialmente esperado regreso de cara al Torneo Clausura 2026

Alianza Lima sorprendió a sus hinchas tras anunciar un esperado regreso con miras a la segunda parte de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Alianza Lima anunció oficialmente esperado regreso.
Alianza Lima anunció oficialmente esperado regreso. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 1 2026, por lo que debe quedarse con el Torneo Clausura. En ese contexto, y para cumplir con su objetivo, el cuadro blanquiazul sorprendió a sus hinchas al anunciar oficialmente un esperado regreso. Como se sabe, el mercado de fichajes está abierto, por lo que la afición se emociona cada vez que la institución deportiva difunde un comunicado.

Alianza Lima cerca de perder el campeonato nacional.

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Mientras su principal rival, Universitario de Deportes, ha contratado a Jordan Guivin y Gianluca Lapadula, los de Matute aún no han contratado a algún elemento nuevo y por ello su gente esperaba con ilusión una publicación que cambie dicha realidad. Sin embargo, los íntimos no comunicaron la incorporación de un nuevo elemento a su plantel, sino el regreso en general de su primer equipo.

¡Volvimos!”, publicó Alianza Lima en su cuenta oficial de ‘X’, indicando que volverán los entrenamientos pensando en lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Recordemos que si los blanquiazules se hacen con este certamen saldrán campeones del fútbol peruano de forma oficial y sin necesidad de disputar una final nacional ante otro rival.

Alianza Lima, Liga 1

Alianza Lima volvió a los entrenamientos.

Eso sí, de momento no se ha confirmado la presencia de Pablo Guede en los trabajos del primer equipo, ya que, como se sabe, tuvo que viajar a Argentina por temas de salud y no ha dirigido los partidos de la Copa de la Liga Caliente 2026. No obstante, regresará de todas formas, por lo que los hinchas blanquiazules deben mantener la calma.

¿Cuándo juega Alianza Lima el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima iniciará su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 el próximo sábado 19 de julio a las 7.00 p. m., en el Estadio Alejandro Villanueva. La transmisión del compromiso será por la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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