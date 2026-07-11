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Partidos de hoy EN VIVO, domingo 12 de julio: programación, horarios y dónde ver
A continuación, podrás repasar la agenda de los partidos que se jugarán este domingo 12 de julio por la Liga Femenina, Copa Caliente y demás competiciones.
Este domingo 12 de julio no habrá partidos por el Mundial 2026, pero sí tendremos acción en nuestro continente. Por ejemplo, Alianza Lima disputará un amistoso internacional; seguiremos con los octavos de final de la Copa Caliente y tendremos la primera final de la Liga Femenina entre Sporting Cristal y Universitario, entre otras competiciones. A continuación, podrás revisar los partidos de este domingo 12 de julio.
PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: llegadas, salidas y renovaciones para la temporada 2026-27
Partidos de hoy por Amistosos
|Partido
|Horario
|Canal
|Alianza Lima vs. Deportivo Cali
|3.30 p. m.
|América TV
Partidos de hoy por la Copa Caliente
|Partido
|Horario
|Canal
|Moquegua vs. Deportivo Garcilaso
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|UTC vs. ADA Jaen
|3.30 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Partido
|Horario
|Canal
|Sporting Cristal vs. Universitario
|3.15 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Independiente Rivadavia vs. Tigre
|2.15 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Potosí vs. Nacional Potosí
|2.00 p. m.
|Antel TV
|The Strongest vs. Bolívar
|4.15 p. m.
|Antel TV
|Tomayapo vs. Independiente
|6.30 p. m.
|Antel TV
Partidos de hoy por la Supercopa de Costa Rica
|Partido
|Horario
|Canal
|Alajuelense vs. Herediano
|6.00 p. m.
|FUTV
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|LDU Quito vs. Libertad
|12.00 p. m.
|Zapping Sports
|Deportivo Cuenca vs. Aucas
|2.15 p. m.
|Zapping Sports
|Emelc vs. Barcelona SC
|6.10 p. m.
|Zapping Sports
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