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Partidos de hoy EN VIVO, domingo 12 de julio: programación, horarios y dónde ver

A continuación, podrás repasar la agenda de los partidos que se jugarán este domingo 12 de julio por la Liga Femenina, Copa Caliente y demás competiciones.

Gary Huaman
Este domingo 12 de julio se jugarán interesantes encuentros por las ligas sudamericanas.
Este domingo 12 de julio se jugarán interesantes encuentros por las ligas sudamericanas. | Foto: composición Líbero
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Este domingo 12 de julio no habrá partidos por el Mundial 2026, pero sí tendremos acción en nuestro continente. Por ejemplo, Alianza Lima disputará un amistoso internacional; seguiremos con los octavos de final de la Copa Caliente y tendremos la primera final de la Liga Femenina entre Sporting Cristal y Universitario, entre otras competiciones. A continuación, podrás revisar los partidos de este domingo 12 de julio.

Alianza Lima, Universitario y San Martín se están reforzando para la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley EN VIVO: llegadas, salidas y renovaciones para la temporada 2026-27

Partidos de hoy por Amistosos

PartidoHorarioCanal
Alianza Lima vs. Deportivo Cali3.30 p. m.América TV

Partidos de hoy por la Copa Caliente

PartidoHorarioCanal
Moquegua vs. Deportivo Garcilaso1.00 p. m.YouTube Bicolor+
UTC vs. ADA Jaen3.30 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga Femenina

PartidoHorarioCanal
Sporting Cristal vs. Universitario3.15 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Independiente Rivadavia vs. Tigre2.15 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Real Potosí vs. Nacional Potosí2.00 p. m.Antel TV
The Strongest vs. Bolívar4.15 p. m.Antel TV
Tomayapo vs. Independiente6.30 p. m.Antel TV

Partidos de hoy por la Supercopa de Costa Rica

PartidoHorarioCanal
Alajuelense vs. Herediano6.00 p. m.FUTV

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
LDU Quito vs. Libertad12.00 p. m.Zapping Sports
Deportivo Cuenca vs. Aucas2.15 p. m.Zapping Sports
Emelc vs. Barcelona SC6.10 p. m.Zapping Sports
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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