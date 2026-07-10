Partidos del Mundial HOY, sábado 11 de julio: programación, resultados y dónde ver
Se vienen tremendos encuentros este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1.
Este sábado 11 de julio no solo se jugarán los últimos dos encuentros por los cuartos de final del Mundial 2026, sino que también habrá acción en la Copa Caliente con los octavos de final. Además, habrá un amistoso internacional entre Universitario de Deportes y Millonarios. A continuación, podrás repasar la programación de los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Noruega vs Inglaterra
|4.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Argentina vs Suiza
|8.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Partidos de hoy por la Copa Caliente de la Liga 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Sport Huancayo vs Los Chankas
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Sporting Cristal vs Tacna Heroica
|3.30 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por amistosos
|Partido
|Horario
|Canal
|Universitario vs Millonarios
|3.30 p. m.
|Universitario TV
|Houston Dynamo vs Olimpia
|6.00 p. m.
|Bet365
|LA Galaxy vs Club América
|9.30 p. m.
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Manta vs Orense
|12.00 p. m.
|Zapping Sports
|Mushuc Runa vs Ind. del Valle
|2.10 p. m.
|Zapping Sports
|Guayaquil City vs Delfín
|6.00 p. m.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por el Torneo Intermedio de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Juventud vs Montevideo City
|8.00 a. m.
|Disney+
|Danubio vs Nacional
|1.00 p. m.
|Disney+
|Wanderes vs Progreso
|4.00 p. m.
|Disney+
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