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Partidos del Mundial HOY, sábado 11 de julio: programación, resultados y dónde ver

Se vienen tremendos encuentros este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1.

Gary Huaman
Argentina, Noruega y Universitario jugarán este viernes 11 de julio.
Argentina, Noruega y Universitario jugarán este viernes 11 de julio. | Foto: composición Líbero
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Este sábado 11 de julio no solo se jugarán los últimos dos encuentros por los cuartos de final del Mundial 2026, sino que también habrá acción en la Copa Caliente con los octavos de final. Además, habrá un amistoso internacional entre Universitario de Deportes y Millonarios. A continuación, podrás repasar la programación de los partidos de hoy.

Las semifinales del Mundial 2026 se llevarán a cabo en dos días.

PUEDES VER: Llaves de semifinales del Mundial 2026: cruces, horarios, estadios y canal confirmado de duelos

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Noruega vs Inglaterra4.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Argentina vs Suiza8.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+

Partidos de hoy por la Copa Caliente de la Liga 1

PartidoHorarioCanal
Sport Huancayo vs Los Chankas1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Sporting Cristal vs Tacna Heroica3.30 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por amistosos

PartidoHorarioCanal
Universitario vs Millonarios3.30 p. m.Universitario TV
Houston Dynamo vs Olimpia6.00 p. m.Bet365
LA Galaxy vs Club América9.30 p. m.Bet365

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Manta vs Orense12.00 p. m.Zapping Sports
Mushuc Runa vs Ind. del Valle2.10 p. m.Zapping Sports
Guayaquil City vs Delfín6.00 p. m.Zapping Sports

Partidos de hoy por el Torneo Intermedio de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Juventud vs Montevideo City8.00 a. m.Disney+
Danubio vs Nacional1.00 p. m.Disney+
Wanderes vs Progreso4.00 p. m.Disney+
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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