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Argentina vs Suiza EN VIVO con Lionel Messi por el Mundial 2026: pronósticos, horarios y dónde ver

Sigue aquí el partido Argentina vs. Suiza, desde el Kansas City Stadium, por los cuartos de final del Mundial 2026. Lionel Messi quiere seguir haciendo historia con la 'albiceleste'.

Wilfredo Inostroza
Argentina se enfrenta a Suiza por el Mundial 2026
Argentina se enfrenta a Suiza por el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Argentina se enfrenta a Suiza, este sábado 11 de febrero, a partir de las 20.00, hora peruana, y 22.00, hora argentina, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Este duelo se disputará en el Estadio Kansas City y contará con la presencia de Lionel Messi como uno de sus principales atractivos.

Las semifinales del Mundial 2026 se llevarán a cabo en dos días.

PUEDES VER: Llaves de semifinales del Mundial 2026: cruces, horarios, estadios y canal confirmado de duelos

Argentina vs Suiza: previa del partido

El elenco 'albiceleste' llega como favorito, pese a que sufrió más de la cuenta para imponerse a Cabo Verde y Egipto. Lionel Messi llega en un nivel superlativo, tras anotar ocho tantos y ser uno de los goleadores del certamen, junto con Kylian Mbappé.

Por su parte, los helvéticos llegan tras superar a Colombia, a la que vencieron por penales. Además, van por la revancha de lo sucedido en el Mundial Brasil 2014, cuando el elenco sudamericano los dejó fuera en el suplementario.

Argentina vs Suiza por Mundial 2026

Argentina y Suiza se enfrentan por el Mundial 2026

Recordemos que el ganador de este duelo se enfrentará al vencedor de la llave entre Inglaterra y Noruega. Esta semifinal se jugará el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta.

Argentina vs Suiza: horarios

  • Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas
  • Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas
  • México: 19.00 horas
  • Estados Unidos: 21.00 horas (Miami y Nueva York) y 18.00 horas (Los Ángeles)
  • España: 2.00 horas (del día siguiente)

Argentina vs Suiza: dónde ver

  • Argentina: DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports, TyC Sports Play, Disney y Televisión Pública
  • Perú: DSports, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ y TV 360
  • Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, Disney+, RCN Televisión, ditu y Radio Nacional de Colombia
  • Chile: DSports, DGO, Paramount+, Disney+ y Chilevisión
  • Ecuador: DSports, DGO, Paramount+, Disney+ y Teleamazonas
  • Paraguay: GEN
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV
  • Venezuela: DSports, DGO, Disney+, Inter y Televen
  • México: ViX
  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV y Fútbol de Primera Radio
  • España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Argentina vs Suiza: pronósticos y cuotas de apuesta

Argentina es favorito para imponerse a Suiza, de acuerdo con las principales casas de apuestas. A continuación, las cuotas de las principales plataformas.

CasasArgentinaEmpateSuiza
Betsson1.723.605.80
Apuesta Total1.753.615.20
Betano1.782.906.10
Inkabet1.752.956.50
Caliente1.713.555.75

Argentina vs Suiza: alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lautaro Martínez (o Julián Álvarez) y Lionel Messi.

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

Argentina vs Suiza: últimos enfrentamientos

  • Argentina 1-0 Suiza | Mundial 2014
  • Suiza 1-3 Argentina | Amistoso del 2012
  • Suiza 1-1 Argentina | Amistoso del 2007
  • Suiza 1-1 Argentina | Amistoso de 1990
  • Suiza 0-2 Argentina | Amistoso de 1984

Argentina vs Suiza: estadio

Estadio Kansas City

Estadio Kansas City

El choque entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se juega en el Arrowhead Stadium, recinto que para este torneo la FIFA denomina oficialmente como Kansas City Stadium (Missouri). Cuenta con una capacidad para 76.416 espectadores.

Argentina vs Suiza: árbitro

  • Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal)
  • Asistente 1: Bruno Jesús (Portugal)
  • Asistente 2: Luciano Maia (Portugal)
  • Cuarto árbitro: Drew Fischer (Canadá)
  • Quinto árbitro: Micheal Barwegen (Canadá)
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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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