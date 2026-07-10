Argentina vs Suiza EN VIVO con Lionel Messi por el Mundial 2026: pronósticos, horarios y dónde ver

Argentina se enfrenta a Suiza, este sábado 11 de febrero, a partir de las 20.00, hora peruana, y 22.00, hora argentina, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Este duelo se disputará en el Estadio Kansas City y contará con la presencia de Lionel Messi como uno de sus principales atractivos.

Argentina vs Suiza: previa del partido

El elenco 'albiceleste' llega como favorito, pese a que sufrió más de la cuenta para imponerse a Cabo Verde y Egipto. Lionel Messi llega en un nivel superlativo, tras anotar ocho tantos y ser uno de los goleadores del certamen, junto con Kylian Mbappé.

Por su parte, los helvéticos llegan tras superar a Colombia, a la que vencieron por penales. Además, van por la revancha de lo sucedido en el Mundial Brasil 2014, cuando el elenco sudamericano los dejó fuera en el suplementario.

Argentina y Suiza se enfrentan por el Mundial 2026

Recordemos que el ganador de este duelo se enfrentará al vencedor de la llave entre Inglaterra y Noruega. Esta semifinal se jugará el próximo miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta.

Argentina vs Suiza: horarios

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas

México: 19.00 horas

Estados Unidos: 21.00 horas (Miami y Nueva York) y 18.00 horas (Los Ángeles)

España: 2.00 horas (del día siguiente)

Argentina vs Suiza: dónde ver

Argentina: DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports, TyC Sports Play, Disney y Televisión Pública

Perú: DSports, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ y TV 360

Colombia: DSports, DGO, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, Disney+, RCN Televisión, ditu y Radio Nacional de Colombia

Chile: DSports, DGO, Paramount+, Disney+ y Chilevisión

Ecuador: DSports, DGO, Paramount+, Disney+ y Teleamazonas

Paraguay: GEN

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Venezuela: DSports, DGO, Disney+, Inter y Televen

México: ViX

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV y Fútbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Argentina vs Suiza: pronósticos y cuotas de apuesta

Argentina es favorito para imponerse a Suiza, de acuerdo con las principales casas de apuestas. A continuación, las cuotas de las principales plataformas.

Casas Argentina Empate Suiza Betsson 1.72 3.60 5.80 Apuesta Total 1.75 3.61 5.20 Betano 1.78 2.90 6.10 Inkabet 1.75 2.95 6.50 Caliente 1.71 3.55 5.75

Argentina vs Suiza: alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lautaro Martínez (o Julián Álvarez) y Lionel Messi.

Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

Argentina vs Suiza: últimos enfrentamientos

Argentina 1-0 Suiza | Mundial 2014

Suiza 1-3 Argentina | Amistoso del 2012

Suiza 1-1 Argentina | Amistoso del 2007

Suiza 1-1 Argentina | Amistoso de 1990

Suiza 0-2 Argentina | Amistoso de 1984

Argentina vs Suiza: estadio

Estadio Kansas City

El choque entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se juega en el Arrowhead Stadium, recinto que para este torneo la FIFA denomina oficialmente como Kansas City Stadium (Missouri). Cuenta con una capacidad para 76.416 espectadores.

Argentina vs Suiza: árbitro