¿A qué hora juega Argentina vs Suiza por cuartos de final del Mundial 2026 y dónde ver partido EN VIVO?

Todo listo para el partidazo entre Argentina vs Suiza por la llave de cuartos de final del Mundial 2026. El equipo comandado por Lionel Messi llega a estas instancias tras dos rondas eliminatorias de mucha agonía, por lo que ahora espera dejar atrás los errores y afrontar un choque más controlado que le dé la clasificación a las semifinales. Conoce el día, hora y canal para ver estos vibrantes 90 minutos.

¿Cuándo juega Argentina vs Suiza?

El partido entre Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City. Ambos elencos quieren ubicarse entre los cuatro mejores del torneo, por lo que batallarán minuto a minuto en busca de su clasificación a semifinales.

¿A qué hora juega Argentina vs Suiza?

Este choque entre argentinos y suizos por la Copa del Mundo 2026 inicia a partir de las 20.00 hora peruana (22.00 horas de Buenos Aires). De igual manera, te mostramos los horarios para diferentes países del mundo:

México: 19.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 21.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 22.00 horas

España: 3.00 horas (domingo 12 de julio)

¿Dónde ver Argentina vs Suiza por el Mundial 2026?

La transmisión del partido entre Argentina vs Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 irá por la señal abierta de América TV (Canal 4) en todo el Perú. Asimismo, tienes la opción del servicio de paga en DSports, DGO y Paramount+.

Argentina y Suiza se enfrentarán en los 4tos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Canales de transmisión para ver partido Argentina vs Suiza