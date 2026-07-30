Gabriel Santana rotundo con Mosquera tras quedar eliminado con Cristal de la Sudamericana: "Un..."

Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 tras caer por 1-0 ante Bragantino en Brasil y luego de ello, el futbolista Gabriel Santana fue consultado sobre el técnico Roberto Mosquera. El atacante brasileño dio un rotundo comentario sobre el entrenador peruano.

Gabriel Santana dio fuerte comentario sobre Roberto Mosquera tras quedar eliminado con Sporting Cristal de la Copa Sudamericana

Desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Santana fue abordado por diversos periodistas para consultarle sobre la derrota sufrida en Brasil por parte de Bragantino y que terminó en la eliminación de Cristal de la Sudamericana 2026.

Asimismo, al brasileño de 36 años le consultaron sobre si el técnico Roberto Mosquera dio una charla luego de la derrota, por lo que decidió lanzar un comentario sobre el trabajo del entrenador peruano.

Video: Inca Digital TV

Para Gabriel Santana, Mosquera está realizando una labor positiva y consideran que debe evaluarse en función del poco tiempo que lleva como estratega de Sporting Cristal. Además, el mediocentro ofensivo precisó que la gran meta siempre será ganar y que el equipo trabaja para conseguirlo.

"Estamos trabajando la confianza con el técnico. Lleva un mes con nosotros y nos estamos adaptando muy bien a su trabajo. Vamos a crecer mucho con él. Necesitamos ganar partidos; en el Clausura no puedes pensar en perder o empatar, hay que ganar y ver qué pasa", declaró Santana.

¿Cómo le va a Roberto Mosquera en Sporting Cristal?

Roberto Mosquera arribó a Sporting Cristal para el arranque del Torneo Clausura de la Liga 1 2026; no obstante, su gestión comenzó en la Copa de la Liga y luego se extendió a la Copa Sudamericana. Tras asegurar la clasificación en el nuevo campeonato peruano, registrar un inicio discreto en la competencia local y quedar eliminado en el torneo internacional, el entrenador acumula 8 partidos, con un saldo de 4 triunfos, 2 empates y 2 derrotas.