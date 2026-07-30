Uribe confirmó llegada de nuevo fichaje a Sporting Cristal tras eliminación: "Condiciones..."

Sporting Cristal fue eliminado de la Copa Sudamericana por Bragantino en los playoffs. Los rimenses siguen sin poder ganar en territorio brasileño y ahora deberán centrarse en el Torneo Clausura 2026, donde se juegan su última carta para aspirar al título de la Liga 1. En medio de ello, Julio César Uribe reveló que harán un último fichaje en el mercado.

Julio César Uribe confirmó llegada de nuevo fichaje a Sporting Cristal

El director general de fútbol de Sporting Cristal conversó con los medios en su llegada al Perú y lamentó la derrota de su equipo en el torneo continental. No obstante, recalcó que ahora deberán centrarse en el torneo local, donde aspiran a salir campeones. Por ello, están próximos a cerrar una nueva llegada.

Según indicó el 'Diamante', el club ha venido cumpliendo con lo que se prometió a la hinchada con relación a los fichajes. No obstante, aún alistan una nueva incorporación, la misma que debe efectuarse en los próximos días. La idea del club es que sea un jugador en forma para que sea considerado desde el primer día.

Julio César Uribe confirmó la llegada de un nuevo fichaje a Sporting Cristal

"Sporting Cristal está para disputar y tener posibilidad de ganar el Clausura. Hemos cumplido con lo que habíamos dicho sobre la llegada de cuatro jugadores. Hay uno que en los próximos días debemos resolver, pero más allá de tenerlos como posibilidad, queremos que lleguen en condiciones. Eso es lo más importante para lograr el objetivo", señaló el directivo.

De esta forma, la escuadra bajopontina aún no cierra su plantel para este segundo tramo de la temporada. Se espera que la posición a reforzar sea la del volante defensivo, una zona que quedó expuesta tras la salida de Gustavo Cazonnati.

Julio César Uribe valoró la actitud del equipo ante Bragantino

Por otro lado, el directivo de Sporting Cristal recalcó que no hay ningún reproche a los jugadores tras la gran actitud que mostraron en el campo, una clara señal del progreso que han tenido en estas semanas.

"Hemos intentado seguir avanzando, no se ha podido, pero no hay reproches en el plano aptitudinal y eso es una muestra de que estamos avanzando. A partir de allí nos enfocamos ahora en este Torneo Clausura para cumplir el objetivo que tenemos establecido", sostuvo.