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Paolo Guerrero dio fuerte comentario sobre Piero Quispe tras fichar por Universitario: "Es un..."

Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, fue rotundo al ser preguntado por Piero Quispe y su flamante fichaje a Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026.

Luis Blancas
Paolo Guerrero, futbolista de Alianza Lima, rotundo con Piero Quispe tras fichar por Universitario
Paolo Guerrero, futbolista de Alianza Lima, rotundo con Piero Quispe tras fichar por Universitario | Composición: Líbero
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Piero Quispe causó sorpresa entre los aficionados del fútbol peruano al llegar a la Liga 1 y firmar por Universitario de Deportes. En ese contexto, Paolo Guerrero, referente de Alianza Lima, fue preguntado por esta incorporación inesperada y el delantero optó por enviar un mensaje al mediocampista crema.

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Paolo Guerrero, futbolista de Alianza Lima, rotundo con Piero Quispe tras fichar por Universitario

Al término de los entrenamientos con Alianza, Guerrero fue abordado por los periodistas y le consultaron diversos temas de la Liga 1 y uno de ellos fue la reciente incorporación de Quispe a Universitario de cara al Torneo Clausura 2026.

El goleador peruano decidió responder que no tiene una opinión sobre el fichaje del volante al club crema, sin embargo, le deseó buenas vibras para lo que resta del campeonato local.

"Eso es un tema que no puedo hablar, yo solo me debo a Alianza Lima. Le deseo lo mejor a Piero (Quispe), pero yo me enfoco en mi club", afirmó Paolo Guerrero en declaraciones ante las cámaras de diversos canales.

Cabe señalar que Universitario y Alianza Lima se medirán en la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva, donde se encontrarán Paolo Guerrero y Piero Quispe.

Piero Quispe regresó a Universitario de cara al Clausura 2026

Quispe alcanzó un acuerdo con Universitario de Deportes y se convertirá en uno de sus refuerzos para el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El vínculo será por dos años, hasta diciembre de 2027, con el objetivo de pelear por el título nacional en esta temporada y en la siguiente. Además, el mediocampista ya conoce lo que es campeonar con el conjunto crema, pues en 2023 logró consagrarse con esa camiseta.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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