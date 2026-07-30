Partido Universitario vs Sporting Cristal fue reprogramado: conoce fecha y hora confirmadas

El esperado choque entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal sufrió una ligera modificación en su programación oficial. Válido por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el compromiso mantendrá su escenario en el Estadio Monumental de Ate, aunque la Liga de Fútbol Profesional realizó un pequeño ajuste en el horario que cambia los planes del pitazo inicial.

El plato fuerte de la jornada se disputará este viernes 7 de agosto a las 8.30 p. m. —media hora más tarde de lo previsto originalmente—, una cita que tiene un sabor muy especial para la hinchada merengue al coincidir exactamente con el aniversario número 102 de la institución de Odriozola. El elenco crema saldrá al terreno de juego con el objetivo de regalarle un triunfo a su afición en pleno día festivo, buscando sumar tres puntos claves que le permitan mantenerse firme en la pelea por el título y encaminar el ansiado tetracampeonato nacional.

Del otro lado, Sporting Cristal llega a Ate dispuesto a arruinar la fiesta del anfitrión y cobrarse revancha en un campeonato que no da margen de error. Los dirigidos por el cuadro bajopontino saben que rescatar puntos del coloso de Ate es fundamental para no despegarse de la tabla acumulada y meterse de lleno en la lucha por el segundo certamen del año, esto tras quedar fuera de la Copa Sudamericana.

Universitario y Sporting Cristal se enfrentan por la Liga 1

Este enfrentamiento promete mantener la altísima intensidad que ambos clubes regalaron en la primera parte de la temporada. Cabe recordar que, durante el Torneo Apertura, celestes y cremas midieron fuerzas en el Estadio Alberto Gallardo en un apasionante encuentro de ida y vuelta que terminó igualado 2-2, dejando la vara muy alta de cara a este nuevo capítulo deportivo.

Con el marco garantizado en las tribunas y el horario definitivo confirmado, Universitario y Sporting Cristal protagonizarán el duelo más atractivo del fin de semana. Un clásico del fútbol peruano donde no solo están en juego tres puntos cruciales para el Clausura, sino también el orgullo y la historia en una noche de aniversario para el conjunto estudiantil.