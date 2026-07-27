La policía de Las Vegas divulgó este viernes 27 de julio, grabaciones inéditas de cámaras de seguridad y de dispositivos corporales que evidenciaron a Travis Ward ingresando a un Walmart, donde disparó a Kwame Swain en el contexto de una disputa vinculada a una pelea previa fuera del establecimiento. Luego, Ward abandonó el lugar aún portando el arma. Tras ello, el agente de la Policía Metropolitana, Cristóbal Magaña, arribó al lugar y, tras ordenarle soltar el arma, le disparó de manera letal cuando este intentó escapar hacia el estacionamiento.

Con relación a este hecho, las autoridades señalaron que Ward, el hombre que falleció abatido, constituía una amenaza mortal inminente. Según los investigadores, la esposa de Ward lo había convocado al lugar tras verse envuelta en un altercado con Swain. Mientras Swain logró sobrevivir al tiroteo, ella y otra mujer fueron detenidas bajo múltiples cargos relacionados con el suceso. AQUÍ más detalles.

Tiroteo en Walmart de Las Vegas: sospechoso armado muere abatido tras abrir fuego contra otra persona en tienda

Según informes de Officer.com y otros medios, se registró un trágico incidente en la mañana del último martes 21 de julio de 2026, el oficial de policía Magana, de 29 años, disparó en múltiples ocasiones, resultando en la muerte de un hombre identificado como Ward. El suceso ocurrió en una tienda situada en la cuadra 5100 de Boulder Highway, cerca de Harmon Avenue, donde Magana había sido enviado tras recibir un reporte sobre una pelea.

Walmart de Las Vegas: sospechoso armado muere abatido tras abrir fuego contra otra persona en tienda.

Según el testimonio del ayudante del sheriff local, Bryan Peterson, quien brindó detalles sobre el evento, se escucharon gritos de una persona que instaba a otros a no lanzar piedras. Poco después de que la policía recibiera la llamada al 911, varios agentes llegaron al lugar, y Magana se unió a ellos.

Al aproximarse, se escuchó un disparo proveniente del interior del establecimiento y se observó a varias personas huyendo. En ese momento, la persona que había realizado la llamada alertó a la central sobre un herido por arma de fuego. Al salir de su vehículo, Magana se encontró con Ward, quien salía del local armado con una pistola.

Los investigadores revelaron que Swain había estado involucrado en una confrontación con dos mujeres en las afueras del Walmart antes del tiroteo. Un informe de Metro señaló que Ward llegó a la tienda armado después de que su esposa, Raqiya Halima Smith, se enfrentara a Swain.

Las imágenes de la cámara corporal de Magana, presentadas en una rueda de prensa de esta tarde, mostraron al agente disparando contra Ward momentos después de entrar en contacto con él, mientras otros se encontraban a escasa distancia. Peterson afirmó que Magana fue despedido debido a la amenaza inminente que representaba para el público.

¿Qué más revelaron los informes?

Peterson también informó que Swain fue llevado a un hospital local, donde su condición se ha estabilizado. Este individuo había sido arrestado previamente y fichado en ausencia por cargos menores de agresión doméstica, que no guardan relación con el caso actual, así como por un cargo grave de intento de coacción, considerado violencia doméstica.

En caso de que Ward hubiera sobrevivido, habría enfrentado arresto bajo sospecha de intento de asesinato, así como por disparar un arma de fuego en un lugar donde podría haber personas en peligro. Además, se le habría imputado posesión de un arma de fuego siendo un individuo con antecedentes penales, portar un arma oculta sin autorización y robo con allanamiento de morada, tal como mencionó la autoridad.