CIERRE INESPERADO en Walmart de West Columbia: revelan el PROBLEMA que obligó a suspender la atención
Clientes del Walmart de West Columbia encontraron el local cerrado. La administración confirmó la causa, pero aún no informó la fecha de reapertura.
Los clientes del Walmart de West Columbia, Estados Unidos, se llevaron una sorpresa este lunes al encontrar las puertas del establecimiento cerradas. La tienda, ubicada en Augusta Road, suspendió temporalmente sus operaciones debido a un inconveniente que afectó al local, mientras los compradores esperan conocer la fecha de reapertura.
Clientes de West Columbia llegaron al Walmart el lunes y encontraron el local cerrado.
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¿Qué problema obligó al cierre del Walmart de West Columbia?
De acuerdo con información confirmada por WIS News 10, el cierre del establecimiento se debió a una fuga de agua registrada dentro de la tienda. El gerente del local explicó al medio que el incidente obligó a suspender las operaciones durante la mañana del lunes, aunque no brindó mayores detalles sobre la magnitud del problema.
"La tienda permaneció cerrada la mañana del lunes debido a una fuga de agua", informó WIS News 10 tras recoger la versión del responsable del establecimiento.
El cierre inesperado generó dudas entre los compradores del Walmart de Estados Unidos, quienes acudieron al local y encontraron restricciones para ingresar mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes.
¿Cuándo volverá a abrir Walmart de West Columbia?
Hasta el momento, no se ha confirmado una fecha exacta para la reapertura del Walmart de West Columbia. La administración de la tienda tampoco informó cuánto tiempo permanecerá cerrado el establecimiento ubicado en Augusta Road. Mientras continúan las labores para solucionar el inconveniente, los clientes deberán esperar nuevos anuncios sobre el restablecimiento de la atención habitual en este local de Walmart en Estados Unidos.
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