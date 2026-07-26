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Partidos de hoy, lunes 27 de julio EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV
Revisa la programación completa de partidos de hoy, lunes 27 de julio, con duelos en diferentes competiciones importantes.
Conoce la programación completa con todos los partidos de fútbol de hoy, lunes 27 de julio, alrededor del mundo. Tendremos cotejos emocionantes de diferentes competiciones importantes, por lo que te brindamos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún encuentro a nivel internacional.
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Partidos de hoy Campeonato Paulista 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Grêmio Prudente vs Bandeirante SP
|5.30 p. m.
|-
Partidos de hoy Liga Boliviana 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Gualberto Villarroel SJ vs Universitario de Vinto
|2.00 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy Liga de Primera de Chile 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Unión La Calera vs Everton
|6.00 p. m.
|max chile, TNT SPORTS Premium
Partidos de hoy Liga de Ecuador 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Mushuc Runa vs Libertad
|2.00 p. m.
|Zapping
|Guayaquil City vs Universidad Católica
|4.30 p. m.
|Zapping
|Deportivo Cuenca vs Emelec
|7.00 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy Liga Uruguaya 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Paysandu vs Oriental
|5.00 p. m.
|Disney Plus, DirecTV Sports
Partidos de hoy Campeonato Concacaf sub-20 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Antigua y Barbuda Sub-20 vs Guatemala Sub-20
|6.00 p. m.
|Disney+
|Costa Rica Sub-20 vs México Sub-20
|9.00 p. m.
|Disney+
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