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Partidos de hoy, lunes 27 de julio EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV

Revisa la programación completa de partidos de hoy, lunes 27 de julio, con duelos en diferentes competiciones importantes.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, lunes 27 de julio EN VIVO.
Partidos de hoy, lunes 27 de julio EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Conoce la programación completa con todos los partidos de fútbol de hoy, lunes 27 de julio, alrededor del mundo. Tendremos cotejos emocionantes de diferentes competiciones importantes, por lo que te brindamos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún encuentro a nivel internacional.

Dibu Martínez podría cambiar de equipo tras el Mundial 2026.

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Partidos de hoy Campeonato Paulista 2026

PARTIDOHORARIOCANAL
Grêmio Prudente vs Bandeirante SP5.30 p. m.-

Partidos de hoy Liga Boliviana 2026

PARTIDOHORARIOCANAL
Gualberto Villarroel SJ vs Universitario de Vinto2.00 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy Liga de Primera de Chile 2026

PARTIDOHORARIOCANALES
Unión La Calera vs Everton6.00 p. m.max chile, TNT SPORTS Premium

Partidos de hoy Liga de Ecuador 2026

PARTIDOHORARIOCANALES
Mushuc Runa vs Libertad2.00 p. m.Zapping
Guayaquil City vs Universidad Católica4.30 p. m.Zapping
Deportivo Cuenca vs Emelec7.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy Liga Uruguaya 2026

PARTIDOHORARIOCANALES
Paysandu vs Oriental5.00 p. m.Disney Plus, DirecTV Sports

Partidos de hoy Campeonato Concacaf sub-20 2026

PARTIDOHORARIOCANAL
Antigua y Barbuda Sub-20 vs Guatemala Sub-20
6.00 p. m.Disney+
Costa Rica Sub-20 vs México Sub-209.00 p. m.Disney+
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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