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¿Dibu Martínez se va del Aston Villa? El gigante de Europa que busca fichar al subcampeón del Mundo

Dibu Martínez, arquero de la selección argentina, podría cambiar de equipo en este mercado de fichajes ante el interés de un gigante europeo.

Eduardo Chirinos
Dibu Martínez podría cambiar de equipo tras el Mundial 2026.
Dibu Martínez podría cambiar de equipo tras el Mundial 2026. | Foto: Instagram emi_martinez26
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Emiliano 'Dibu' Martínez se encuentra de vacaciones tras disputar la final del Mundial 2026. Mientras el portero de 33 años intenta asimilar la dura derrota frente a España en el MetLife Stadium, su futuro profesional podría dar un cambio drástico, tras conocerse que un gigante de Europa lo pretende: estamos hablando de la Juventus de Italia, equipo que buscaría ficharlo en este mercado de pases.

André Carrillo entrenó con seleccionado portugués que jugó el Mundial 2026.

PUEDES VER: Jugó con Cristiano Ronaldo el Mundial 2026 y ahora entrena con André Carrillo en Corinthians

Juventus buscaría fichar al Dibu Martínez

El interés de la Juventus por el arquero de la selección argentina se conocía desde hace un tiempo, pero ahora el propio entrenador de la Vecchia Signora, Luciano Spalletti, ha confirmado el deseo del club por contratar al subcampeón del mundo en la reciente edición del Mundial Norteamérica 2026.

"Dibu Martínez es un gran portero y un jugador que quiere marcharse este verano. Estamos interesados en él; porque buscamos competencia en el rol de portero, aunque actualmente tenemos dos porteros (Di Gregorio y Perin)", señaló el estratega en declaraciones a la prensa.

¿Cuál es la situación contractual del Dibu Martínez?

Sin embargo y pese al interés del cuadro italiano, lo cierto es que la operación presenta algunas trabas en cuanto al tema legal, y es que Martínez tiene contrato vigente con Aston Villa, su actual club, hasta fines del 2029. Por lo cual la directiva 'bianconeri' deberá desembolsar una buena suma para pagar su salida o, caso contrario, el portero tendrá que ver la forma de resolver su contrato con los ingleses.

Dibu Martínez

Dibu Martínez ganó la Europa League con Aston Villa.

¿Dibu Martínez se retira de la selección Argentina?

Como se recuerda, tras perder la final del Mundial 2026, el Dibu Martínez utilizó su cuenta de Instagram para expresar su lamento tras la dura caída ante la Furia Roja y dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado con la albiceleste.

"Queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho realmente intente lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", publicó Martínez.

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