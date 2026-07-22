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¿El 'Dibu' se despide de Argentina? Arquero rompió su silencio tras perder la final del Mundial
Tras caer en la final del Mundial 2026, el 'Dibu' Martínez habló sobre su futuro y dejó un mensaje que sorprendió a los hinchas.
Emiliano 'Dibu' Martínez, una de las principales figuras de Argentina en el Mundial 2026, se pronunció días después de la dolorosa derrota por 1-0 ante España en la gran final del certamen. El experimentado guardameta compartió su pesar a través de sus redes sociales y generó preocupación entre los hinchas de la albiceleste, pues dejó abierta la posibilidad de retirarse de su selección.
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'Dibu' Martínez rompe su silencio tras el Mundial 2026
En su cuenta oficial de Instagram, el portero del Aston Villa lamentó que el equipo que dirige Lionel Scaloni no haya podido conseguir la ansiada tercera estrella, pese a todo el esfuerzo que hicieron para llegar a la final por segunda vez consecutiva. El futbolista ofreció disculpas a la hinchada y no descartó dar un paso al costado, poniendo fin a su ciclo con la ‘albiceleste’.
“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad el dolor es difícil de explicar , queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado. Lo siento mucho realmente intente lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, se lee en la publicación de Martínez.
'Dibu' Martínez dejó abierta la posibilidad de retirarse de Argentina.
¿Scaloni también se va?
Cabe precisar que Martínez no es el único que evaluará su continuidad en la selección argentina, y es que el propio entrenador Lionel Scaloni confesó que no está seguro de cuál será su futuro profesional tras perder la final del Mundial ante España. “Hasta diciembre estoy seguro y después es complicado. Es justo que se pueda cambiar (de entrenador) y hasta el bueno”, sostuvo en rueda de prensa.
¿Cuál es el valor actual del 'Dibu' Martínez
Hasta la fecha, el aún arquero de la selección argentina registra un valor de 12 millones de euros tras su participación en la última Copa del Mundo, según información del portal internacional Transfermarkt.
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