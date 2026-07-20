¿Se despidió? Lionel Scaloni dejó mensaje tras perder la final con Argentina: "Es complicado"

La selección argentina fue superada por España en la gran final del Mundial 2026 y todo indica que fue el último partido de Lionel Messi a nivel internacional. Sin embargo, no será el único ciclo que se cierre en la Albiceleste y todo indica que Lionel Scaloni tampoco continuará, al menos eso entrevería su último mensaje.

El entrenador sostuvo que dirigirá los amistosos que se le programen al combinado gaucho durante este año y luego, todo indica que cerrará su ciclo como seleccionador argentino, luego de haber ganado varios trofeos.

Video: Diario Olé.

"Hasta diciembre estoy seguro y después es complicado. Es justo que se pueda cambiar, y hasta es bueno", dijo Scaloni en rueda de prensa, lo que todo indica que podría desencadenar en una salida.

Luego, nuevamente ante una consulta sobre su continuidad, rectificó que todo indica que solo estará durante lo que resta de 2026. "Hasta diciembre y después seguramente corte", agregó.

Cabe señalar que hubo fecha FIFA entre el 21 de septiembre y 6 de octubre, donde todo indica que Argentina jugó dos amistosos, aunque todavía no hay rivales confirmados.

Lionel Scaloni y los títulos que conquistó con Argentina

Lionel Scaloni ganó dos títulos de la Copa América en 2021 y 2024, además conquistó la Finalísima de 2022. Sin embargo, el trofeo más importante fue el Mundial en Qatar 2022.