Argentina vs. España EN VIVO por Final del Mundial 2026: a qué hora juega, en qué canal ver y pronóstico

Llegó el partido esperado por millones aficionados del planeta: la final del Mundial 2026. Argentina y España serán los protagonistas de esta contienda a disputarse en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos este domingo 18 de julio a partir de las 14.00 hora peruana (16.00 horas de Buenos Aires y 21.00 horas de Madrid). La transmisión de este vibrante encuentro se verá por las señales de América TV, América tvGO, DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

Argentina y España vuelven a encontrarse en el escenario más grande del fútbol. Después de un recorrido impecable a lo largo del torneo, ambas selecciones disputarán la gran final del Mundial 2026 con la ilusión de levantar el trofeo más codiciado. La albiceleste llega como vigente campeona del mundo y con la posibilidad de conquistar un histórico bicampeonato, mientras que la Furia Roja atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente, respaldada por una campaña invicta y un funcionamiento colectivo que la ha convertido en una de las selecciones más sólidas del certamen.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente ha destacado por su dominio de la posesión, presión alta y una generación de futbolistas jóvenes que combina talento con personalidad en los momentos decisivos. Del otro lado, Argentina vuelve a demostrar su carácter competitivo, apoyada en la experiencia de sus referentes y en una plantilla que ha sabido responder bajo máxima presión para instalarse nuevamente en una final mundialista. El choque promete un atractivo contraste entre el fútbol asociativo español y la intensidad competitiva que caracteriza al conjunto sudamericano.

Los próximos 90 minutos definirán mucho más que un campeón. España buscará conquistar su segunda Copa del Mundo y confirmar el inicio de una nueva era dorada, mientras que Argentina intentará defender con éxito la corona obtenida en Qatar 2022 y escribir otra página imborrable en su rica historia futbolística. Con dos selecciones que llegan en un nivel superlativo y con argumentos suficientes para quedarse con la gloria, el MetLife Stadium será el escenario donde solo uno podrá alcanzar la cima del fútbol mundial.

España y Argentina jugarán la final del Mundial 2026.

¿Cuándo juega Argentina vs España?

La final del Mundial 2026 entre Argentina vs España se juega este domingo 18 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos. Duelo clave de las mejores selecciones del planeta en el que definirán el trono de este magno certamen de la FIFA.

¿A qué hora juega Argentina vs España?

Este cotejo entre Argentina vs España inicia a partir de las 14.00 hora peruana (19.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 15.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 16.00 horas

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Argentina vs España EN VIVO?

La transmisión del partido entre Argentina vs España se verá por la señal abierta de América TV (Canal 4) para todo el territorio peruano. Asimismo, tienes las opciones de servicio de paga en DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Argentina vs España EN DIRECTO

Perú: América TV, DirecTV Sports, DGO, América TVGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Argentina: Televisión Pública, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Paraguay: GEN.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports, DGO, Caracol Play, Win Plus, Win Play, Disney Plus, ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y ViX Premium.

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio

España y Argentina afrontan la final del Mundial 2026.

Posibles alineaciones de Argentina vs España

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.

España: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Argentina vs España: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, España se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Argentina en esta final de la Copa del Mundo 2026. Dicho ello, te mostramos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS ESPAÑA EMPATE ARGENTINA Betsson 2.28 3.15 3.80 Betano 2.42 3.00 3.65 Bet365 2.25 3.00 3.60 1XBet 2.36 3.12 3.70 Doradobet 2.43 3.02 3.48

Últimos 5 resultados entre Argentina vs España: historial

España 6-1 Argentina (Amistoso 2018)

Argentina 4-1 España (Amistoso 2010)

España 2-1 Argentina (Amistoso 2009)

España 2-1 Argentina (Amistoso 2006)

España 0-2 Argentina (Amistoso 1999)

Árbitros del Argentina vs España