¡El gol del título! Ferran Torres anotó el 1-0 de España ante Argentina en la final del Mundial

Ferrán Torres fue el encargado de romper la igualdad a los 106 minutos del partido y adelantar a España en la final del Mundial 2026 ante Argentina. La Roja era dominante y ahora apunta a conseguir su segunda estrella mundial.

Gol de Ferrán Torres para el 1-0 de España ante Argentina por la final del Mundial

Ferrán Torres calmó todas las críticas en su contra. El futbolista del Barcelona había entrado de cambio en el segundo tiempo y pese a tener un discreto desempeño apareció dentro del área en el momento más oportuno para marcar el gol que encamina a su selección al título mundial.

Gol de Ferrán Torres para el 1-0 de España vs Argentina en la final del Mundial 2026

El ‘Tiburón’ aprovechó un rebote en el corazón del área y desató la locura en todos los hinchas de la ‘Roja’ en el MetLife Stadium de New Yersey.