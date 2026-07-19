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¡El gol del título! Ferran Torres anotó el 1-0 de España ante Argentina en la final del Mundial
¡Apareció el 'Tiburón'! Ferrán Torres anotó un golazo para el 1-0 de España vs Argentina por la final del Mundial 2026. La 'Roja' se ilusiona con el título.
Ferrán Torres fue el encargado de romper la igualdad a los 106 minutos del partido y adelantar a España en la final del Mundial 2026 ante Argentina. La Roja era dominante y ahora apunta a conseguir su segunda estrella mundial.
Gol de Ferrán Torres para el 1-0 de España ante Argentina por la final del Mundial
Ferrán Torres calmó todas las críticas en su contra. El futbolista del Barcelona había entrado de cambio en el segundo tiempo y pese a tener un discreto desempeño apareció dentro del área en el momento más oportuno para marcar el gol que encamina a su selección al título mundial.
Gol de Ferrán Torres para el 1-0 de España vs Argentina en la final del Mundial 2026
El ‘Tiburón’ aprovechó un rebote en el corazón del área y desató la locura en todos los hinchas de la ‘Roja’ en el MetLife Stadium de New Yersey.
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