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LINK GRATIS del partido de Argentina vs. España EN VIVO por la final del Mundial 2026
Partido de Argentina vs. España EN VIVO ONLINE GRATIS, hoy por la gran final del Mundial 2026 desde el MetLife Stadium. Sigue aquí la transmisión del partido.
Las selecciones Argentina vs. España juegan EN VIVO y EN DIRECTO HOY un partido de infarto por la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En esta instancia solo vale ganar como sea, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports, Telefe, América TV, etc. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
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¿Dónde ver Argentina vs. España EN VIVO y EN DIRECTO?
- Argentina: Telefe, TV Pública, TyC Sports, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
- Perú: América TV, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports, Entel Gol, Red Uno y Unitel
- Brasil: Globo, SBT, SporTV, CazéTV y NSports
- Chile: Chilevisión, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
- Colombia: Gol Caracol, RCN, Win Sports, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
- Ecuador: Teleamazonas, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
- Paraguay: GEN, Trece, Unicanal y Popu TV
- Uruguay: Canal 5, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
- Venezuela: Televen, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
- México: TV Azteca, Canal 5, TUDN, Las Estrellas, Canal 9 y VIX Premium
- Costa Rica: Teletica y FOX
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo, FOX y Universo
- España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play y Movistar Plus
¡Vamos al Circo!
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