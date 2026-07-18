Alineaciones Argentina vs España: formaciones oficiales para la final del Mundial 2026

Estamos a nada de vivir la mayor fiesta del deporte a nivel global. Este domingo 19 de julio se enfrentan Argentina vs. España por la gran final del Mundial 2026, por lo que, a continuación, te mostramos las alineaciones que usarán Lionel Scaloni y Luis de la Fuente para quedarse con el título más prestigioso de la FIFA.

Posible alineación de Argentina

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Lisandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giuliano Simeone, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Posible alineación de España

Unai Simón, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena y Mikel Oyarzábal.

¿A qué hora juega Argentina vs. España?

Te brindamos los horarios dependiendo de tu país:

México: 1.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. España?

La transmisión del partido entre las selecciones de Argentina y España por la gran final del Mundial 2026 será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica, aunque en Perú también América TV cuenta con los derechos. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online vía DGO y América TVGO si cuentas con una suscripción a las mencionadas plataformas de streaming.