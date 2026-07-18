Partidos del Mundial hoy, domingo 19 de julio: programación, resultados y canales
Revisa la programación de partidos de hoy, domingo 19 de julio, con la gran final del Mundial 2026 e intensos encuentros de la Liga 1.
Revisa la programación completa de partidos de hoy, domingo 19 de julio, con todos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ni un solo detalle. Tenemos muchos encuentros de la Liga 1, Liga de Bolivia, Primera División de Uruguay, y más. Aunque el plato principal será la gran final del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España.
Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Argentina vs España
|2.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+, DAZN y Disney+
Partidos de hoy por la Liga 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Chankas vs Sport Boys
|11.00 a. m.
|Liga 1 MAX, Liga 1 Play
|Alianza Lima vs Sport Huancayo
|7.00 p. m.
|Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|Gualberto Villarroel SJ vs The Strongest
|10.00 a. m.
|Entel Gol
|Blooming vs Real Tomayapo
|7.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Técnico Universitario vs Aucas
|11.45 a. m.
|Zapping Sports
|Guayaquil City vs Manta
|4.45 p. m.
|Zapping Sports
|Independiente del Valle vs Emelec
|7.15 p. m.
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Central Español vs Cerro Largo
|8.00 a. m.
|Disney+ Premium, DirecTV
|Cerro vs Racing
|11.00 a. m.
|Disney+ Premium, DirecTV
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