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Partidos del Mundial hoy, domingo 19 de julio: programación, resultados y canales

Revisa la programación de partidos de hoy, domingo 19 de julio, con la gran final del Mundial 2026 e intensos encuentros de la Liga 1.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, domingo 19 de julio.
Partidos de hoy, domingo 19 de julio. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa de partidos de hoy, domingo 19 de julio, con todos los horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ni un solo detalle. Tenemos muchos encuentros de la Liga 1, Liga de Bolivia, Primera División de Uruguay, y más. Aunque el plato principal será la gran final del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España.

Alineaciones del Argentina vs España.

PUEDES VER: Alineaciones Argentina vs España: formaciones oficiales para la final del Mundial 2026

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Argentina vs España2.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, Paramount+, DAZN y Disney+

Partidos de hoy por la Liga 1

PartidoHorarioCanal
Chankas vs Sport Boys11.00 a. m.Liga 1 MAX, Liga 1 Play
Alianza Lima vs Sport Huancayo7.00 p. m.Liga 1 MAX, Liga 1 Play

Partidos de hoy por la Liga de Bolivia

PartidoHorarioCanal
Gualberto Villarroel SJ vs The Strongest10.00 a. m.Entel Gol
Blooming vs Real Tomayapo7.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Liga de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Técnico Universitario vs Aucas11.45 a. m.Zapping Sports
Guayaquil City vs Manta4.45 p. m.Zapping Sports
Independiente del Valle vs Emelec7.15 p. m.Zapping Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Central Español vs Cerro Largo8.00 a. m.Disney+ Premium, DirecTV
Cerro vs Racing11.00 a. m.Disney+ Premium, DirecTV
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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