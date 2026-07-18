¿Dónde ver Argentina vs España y qué canal transmite la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se disputará en el MetLife Stadium con España y Argentina protagonizando un espectacular encuentro en el que solo una selección podrá alzarse con el título de esta competición. Será la primera vez en la historia que los vigentes campeones de la Eurocopa y la Copa América se enfrenten en una final.

La selección española solo ha recibido un gol y aún no se ha visto en desventaja en lo que va de esta Copa del Mundo, por lo que ostenta el récord de ser la selección con la defensa más sólida. Por su parte, Argentina llega tras otra remontada en las semifinales ante Inglaterra, consolidándose como un equipo eficiente y con mucha garra.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026 entre Argentina vs España?

Este encuentro lo podrás seguir en Perú a través de la señal de DirecTV (DSports) y América TV. Asimismo, podrás verlo vía streaming por DGO y América TVGO. Otra opción será seguir la transmisión a través de Paramount+.

Argentina: Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports (DSports), DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV.

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV, Vivo Play.

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports (DSports), DGO, Disney+ Premium, Paramount+.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports, DIRECTV Sports (DSports), DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Win Play, Disney+ Premium, Paramount+.

Ecuador: DIRECTV Sports (DSports), DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium, Paramount+.

Paraguay: GEN, Trece, POPU TV, Unicanal.

Perú: DIRECTV Sports (DSports), DGO, América TV, América TVGO, Disney+ Premium, Paramount+, TV 360.

¿Cuándo juegan Argentina vs España por la final del Mundial 2026?

Según el calendario de la FIFA, la final entre Argentina vs España se jugará este domingo 19 de julio en el Estadio New York New Jersey, en Estados Unidos, más conocido como MetLife Stadium.

¿A qué hora juega Argentina vs España por Mundial 2026?

A continuación, los horarios de inicio de la final del Mundial 2026 en distintos países. Argentina y España buscarán una nueva estrella.