El fin de una era: Francia oficializa la salida de Deschamps tras el Mundial 2026

La historia de Didier Deschamps en la Selección de Francia oficialmente llegó a su fin. El entrenador de 57 años dejó de estar al mando de Les Bleus tras la derrota por 6-4 a manos de Inglaterra, encuentro válido por el tercer puesto del Mundial 2026 que se llevó a cabo el día de hoy en el Hard Rock Stadium.

Francia hace oficial la salida de Didier Deschamps

A través de una publicación en sus redes sociales, la Federación Francesa de Fútbol (FFF), hizo oficial la salida de Didier Deschamps y agradeció al estratega por los más de 14 años que estuvo al mando del plantel, destacando así la huella imborrable que dejó en la historia del equipo europeo.

"Al dejar, en unos días, sus funciones de seleccionador del Equipo de Francia, Didier Deschamps cierra un cuarto de siglo de un compromiso excepcional al servicio de los Bleus y del fútbol francés. Hay trayectorias que marcan de manera duradera la historia de una institución y de un país.", publicó la FFF en su cuenta oficial de X.

Didier Deschamps dejó de ser entrenador de Francia.

Didier Deschamps y sus logros al mando de Francia

Con más de 180 partidos dirigidos desde su llegada en 2012, Didier Deschamps se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos en la historia de Francia, logrando dos títulos importantes: La Copa del Mundo de Rusia 2018 y la UEFA Nations League 2020-2021.

¿Cómo le fue a Francia en el Mundial 2026?

El equipo liderado por Kylian Mbappé terminó en el cuarto lugar del presente Mundial. Los galos disputaron 8 encuentros, en donde anotaron veinte goles y les hicieron diez. En su travesía mundialista, dejó en el camino a equipos como Suecia, Paraguay, Marruecos e Irak.