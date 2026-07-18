¡Doblete de Kylian Mbappé! Francia vuelve a descontar y pone el 3-4 ante Inglaterra

¡Kylian Mbappé lo volvió a hacer!, cuando más lo necesitaba su equipo, la estrella del Real Madrid marcó un “doblete” y puso el 4-3 ante Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami, encuentro válido por el tercer puesto del Mundial 2026.

Doblete de Kylian Mbappé ante Inglaterra por el Mundial 2026

Kylian Mbappé apareció por partida doble ante los británicos. Su segundo gol del partido se dio a los 65 minutos de juego, tras una jugada en colectivo con su compañero Michael Olise. El delantero de 27 años quedó frente a la portería de Pickford y mandó el balón al fondo.

Previamente, el atacante marcó el primero del partido para los franceses a los 47’ nuevamente, aprovechando una buena habilitación de Michael Olise para rematar a portería y acortar la abultada ventaja de los ingleses, que al principio ganaban con total comodidad gracias a los goles de Declan Rice, Ezri Konsa y Saka (x2).

El máximo goleador de los Mundiales

Con este doblete, Kylian Mbappé ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales. El francés lleva 22 goles anotados, uno más que Lionel Messi y a la espera de lo que haga el argentino en la gran final de mañana ante España. Cabe precisar que Mbappé también se consagró como el máximo anotador de esta edición al sumar 10 tantos.