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Mbappé rompió el silencio con inesperada publicación dedicada a Deschamps: "Hemos fallado..."

Kylian Mbappé utilizó sus redes sociales para dirigirse a Didier Deschamps previo al duelo contra Inglaterra por el Mundial 2026.

Antonio Vidal
Mbappé rompió el silencio con inesperada publicación dedicada a Deschamps. Foto: composición Líbero
Mbappé rompió el silencio con inesperada publicación dedicada a Deschamps. Foto: composición Líbero
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La selección de Francia era una de las candidatas para llevarse este Mundial 2026. Sin embargo, tuvieron la mala fortuna de encontrarse con su verdugo España y la dejó fuera de competición. Aunque ahora tendrá la oportunidad de luchar por el podio pues se enfrentarán a Inglaterra para lo que será el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo.

Previo al duelo, el capitán de Los Azules, Kylian Mbappé, se pronunció vía redes sociales a pocas horas de comenzar el encuentro y se dirigió a Didier Deschamps, que tras este encuentro, será su última vez al mando de los franceses.

Francia e Inglaterra juegan este sábado por el tercer lugar del Mundial 2026.

PUEDES VER: Francia vs. Inglaterra: alineaciones posibles para el partido del tercer lugar

Mbappé rompió el silencio con inesperada publicación dedicada a Deschamps

El jugador de Real Madrid no fue ajeno a lo ocurrido, pues ellos también sabían que eran favoritos a llevarse este Mundial 2026 y consigo cerrar con broche de oro el legado que construyó Deschamps.

Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Habríamos debido ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado.
Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello”, fueron las primeras palabras del delantero reconociendo la gran trayectoria del DT francés.

Además, agradeció la oportunidad que le dio el estratega de poder vestir la camiseta de su país.

Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años.
Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros”, concluyó.

Mensaje de Mbappé a Deschamps

Mensaje de Mbappé a Deschamps

¿Cuándo juega Francia vs Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado 18 de julio por el tercer puesto del Mundial 2026. El encuentro está programado para las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami, donde ambas selecciones intentarán despedirse del torneo con una victoria y quedarse con la medalla de bronce tras haber caído en las semifinales. Además, será el último partido de Didier Deschamps al mando de la selección francesa.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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