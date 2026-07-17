Francia vs Inglaterra EN VIVO: hora, canal, alineaciones y apuestas por el Mundial 2026

Partido de pronóstico reservado. Francia vs Inglaterra se enfrentarán EN VIVO por el tercer lugar del Mundial 2026 este sábado 18 de julio desde las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium. La transmisión de este choque estará a cargo de DSports, DGO, DAZN y Paramount+ para toda Latinoamérica y también podrás seguir las incidencias en la web de Líbero.

¿A qué hora juegan Francia vs Inglaterra por el Mundial 2026?

El duelo entre Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026 está pactado para este sábado 18 de julio a las 4.00 p. m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium.

¿Dónde ver Francia vs Inglaterra por el Mundial 2026?

La transmisión del enfrentamiento entre Francia vs Inglaterra estará a cargo de DSports, DGO, DAZN y Paramount+ para toda Latinoamérica.

Francia enfrentará a Inglaterra por el tercer puesto. Foto: FIFA

Francia vs Inglaterra: posibles alineaciones

Francia : Maignan; T. Hernández, Konaté, L. Hernández, Gusto; Kanté, Zaire-Emery; Thuram, Cherki, Akliouche y Mbappé.

: Maignan; T. Hernández, Konaté, L. Hernández, Gusto; Kanté, Zaire-Emery; Thuram, Cherki, Akliouche y Mbappé. Inglaterra: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Mainoo, Eze, Madueke, Bellingham, Rashford y Kane.

Francia vs Inglaterra: cuotas del partido

Apuestas Francia Empate Inglaterra Betsson 1.95 3.95 3.90 Betano 1.95 3.95 3.80 Bet365 1.91 3.80 3.80 1XBet 1.93 4.05 3.99 Doradobet 1.99 3.80 3.79

Francia vs Inglaterra: previa del partido por el Mundial 2026

El Hard Rock Stadium de Miami se viste de gala para albergar el penúltimo suspiro de la Copa del Mundo 2026, un choque de gigantes heridos donde Francia e Inglaterra se juegan el orgullo y el último escalón del podio. Tras las dolorosas eliminaciones en semifinales a manos de España y Argentina respectivamente, ambas potencias europeas se ven obligadas a sacudirse el polvo para un duelo que históricamente arrastra una rivalidad feroz.

Aunque los ecos desde el vestuario galo apuntan a un profundo desinterés y frustración por disputar este compromiso, la oportunidad de despedirse con una medalla y cerrar el certamen con un balance positivo obligará a Didier Deschamps y Thomas Tuchel a replantear sus pizarras en un escenario de máxima exigencia.

Más allá del honor colectivo, el encuentro guarda un condimento individual de alto voltaje que mantendrá en vilo al planeta fútbol: la lucha encarnizada por la Bota de Oro. Kylian Mbappé, empatado provisionalmente en la cima de goleadores con ocho dianas, saltará al césped estadounidense con la misión de romper las redes inglesas para superar a Lionel Messi en la tabla de artilleros.

Con Inglaterra presentando una renovada alineación bajo la batuta de Tuchel y figuras como Jude Bellingham listas para morder en la medular, el partido por el tercer puesto promete ser un intercambio de golpes abierto, vertical y con aroma a revancha mundialista.