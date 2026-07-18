¿A qué hora juega Argentina vs España por la final del Mundial 2026? Todos los horarios

Las selecciones de Argentina y España se medirán en la gran final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos. Consulta a qué hora se jugará y los distintos horarios en varios países para seguir este emocionante partido que definirá al mejor país del mundo en el fútbol.

¿Cuándo juega Argentina vs España?

El duelo entre Argentina y España por la final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Después de un recorrido exigente a lo largo del torneo, ambos equipos alcanzan esta instancia, en la que se espera un partido intenso que captará la atención de todo el mundo.

Argentina y España se enfrentarán por la gran final del Mundial 2026

¿A qué hora juega Argentina vs España por la final del Mundial 2026?

Este choque entre argentinos e españoles inicia a partir de las 2.00 p. m. de Perú (4.00 p. m. en Buenos Aires). De igual manera, te detallamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 1.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs España EN VIVO?

La señal abierta de América TV (Canal 4) emitirá el partido entre Argentina y España. Además, el encuentro podrá seguirse a través de servicios de pago como DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Argentina vs España