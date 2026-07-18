¿A qué hora juega Argentina vs España por la final del Mundial 2026? Todos los horarios
Conoce los horarios del partido entre Argentina vs España por la final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, East Rutherford, Estados Unidos.
Las selecciones de Argentina y España se medirán en la gran final del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Estados Unidos. Consulta a qué hora se jugará y los distintos horarios en varios países para seguir este emocionante partido que definirá al mejor país del mundo en el fútbol.
¿Cuándo juega Argentina vs España?
El duelo entre Argentina y España por la final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Después de un recorrido exigente a lo largo del torneo, ambos equipos alcanzan esta instancia, en la que se espera un partido intenso que captará la atención de todo el mundo.
Argentina y España se enfrentarán por la gran final del Mundial 2026
¿A qué hora juega Argentina vs España por la final del Mundial 2026?
Este choque entre argentinos e españoles inicia a partir de las 2.00 p. m. de Perú (4.00 p. m. en Buenos Aires). De igual manera, te detallamos los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 1.00 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.
- Venezuela, Bolivia, Chile: 3.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 4.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver Argentina vs España EN VIVO?
La señal abierta de América TV (Canal 4) emitirá el partido entre Argentina y España. Además, el encuentro podrá seguirse a través de servicios de pago como DSports, DGO, Disney Plus y Paramount+.
Canales de transmisión para ver Argentina vs España
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium Argentina, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Disney+ Premium Chile, Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Win+ Futbol, Win Play, Disney+ Premium Sur, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur, Paramount+
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- Paraguay: GEN, Trece, Unicanal
- Perú: DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium, Paramount+
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Antel TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur, Inter
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