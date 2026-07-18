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Mbappé y su fuerte comentario sobre Messi tras ser goleador de los Mundiales: "Ya lo dije..."

Kylian Mbappé no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre Lionel Messi luego de conseguir ser el máximo goleador de los Mundiales al anotar dos goles ante Inglaterra.

Luis Blancas
Kylian Mbappé dio rotundo comentario sobre Lionel Messi tras ser goleador de los Mundiales
Kylian Mbappé dio rotundo comentario sobre Lionel Messi tras ser goleador de los Mundiales | Composición: Líbero
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Kylian Mbappé dejó un fuerte comentario sobre Lionel Messi luego de la eliminación de Francia en el Mundial 2026, al referirse a la posibilidad de que el capitán argentino lo supere como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

Alineaciones del Argentina vs España.

PUEDES VER: Alineaciones Argentina vs España: formaciones oficiales para la final del Mundial 2026

Kylian Mbappé dio rotundo comentario sobre Lionel Messi tras ser goleador de los Mundiales

Tras la derrota frente a Inglaterra, Mbappé fue consultado por el récord que acaba de alcanzar y por la oportunidad que tiene Messi de dejarlo atrás en la final ante España. Antes de responder, el atacante francés reconoció que habría cambiado cualquier marca personal por disputar el partido decisivo del torneo.

"Me hubiese gustado no ser el mejor goleador de la historia de los Mundiales y sí jugar mañana la final. Creo que este récord será importante cuando termine mi carrera y pueda mirar hacia atrás, pero hoy no es lo primero que se me pasa por la cabeza", manifestó el delantero.

Mientras Kylian Mbappé tiene 22 goles, Lionel Messi le sigue con 21 goles en la tabla de máximos goleadores de los Mundiales

Mientras Kylian Mbappé tiene 22 goles, Lionel Messi le sigue con 21 goles en la tabla de máximos goleadores de los Mundiales

Sin embargo, fue al hablar de Lionel Messi cuando sorprendió con su respuesta. Kylian Mbappé no dudó en asegurar que el capitán de la selección argentina tiene grandes opciones de romper su registro en la final del Mundial.

"Ya lo dije, Leo Messi marca todo el tiempo y ante España seguro que también marcará. Yo solo estoy tratando de ayudar a mi equipo marcando cada vez que pueda. Es seguro que cuando marcas tantos goles en la Copa del Mundo evolucionas en muchos aspectos, pero hoy pienso más en la eliminación que en ese récord", sentenció el delantero francés.

Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales con 22 goles

Mbappé ha repartido sus 22 goles mundialistas entre su estreno en Rusia 2018, su participación en Qatar 2022 y la más reciente en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Mundial Rusia 2018 (4 goles)

1. Perú (fase de grupos)

2. Argentina (octavos de final)

3. Argentina (octavos de final)

4. Croacia (final)

Mundial Catar 2022 (8 goles)

5. Australia (fase de grupos)

6. Dinamarca (fase de grupos)

7. Polonia (octavos de final)

8. Polonia (octavos de final)

9. Inglaterra (cuartos de final)

10. Argentina (final - penal)

11. Argentina (final)

12. Argentina (final - penal)

Mundial 2026 (10 goles)

13. Senegal (fase de grupos)

14. Senegal (fase de grupos)

15. Irak (fase de grupos)

16. Irak (fase de grupos)

17. Suecia (dieciseisavos de final)

18. Suecia (dieciseisavos de final)

19. Paraguay (octavos de final, penal)

20. Marruecos (cuartos de final)

21. Inglaterra (tercer puesto)

22. Inglaterra (tercer puesto)

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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