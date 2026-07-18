¡Hat-trick de Saka! Inglaterra pone el 5-3 ante Francia por el Mundial 2026
Bukayo Saka aumenta la ventaja para Inglaterra y de momento se quedan con el tercer lugar del Mundial 2026.
¡Lluvia de goles en el Hard Rock Stadium! Inglaterra le está ganando 5-3 a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. Bukayo Saka marcó el quinto gol para los ingleses vía penal y el tercero en su cuenta personal.
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Hat-trick de Saka para Inglaterra
A los 86 minutos del partido, Bukayo Saka cobró un penal a favor de Inglaterra. El extremo del Arsenal ejecutó desde los 12 pasos y venció, una vez más, la portería de Pickford. Previamente, el atacante de 24 años anotó a los 36 y 45+1 minutos.
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