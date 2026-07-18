Bukayo Saka marcó el 4-0 e Inglaterra aplasta a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

Inglaterra derrota cómodamente a Francia en Florida por el tercer puesto del Mundial 2026 de la FIFA. El cuarto tanto llegó en el cierre del primer tiempo, gracias a una enorme definición de Bukayo Saka, que marcó su doblete en el compromiso internacional.

Gol de Bukayo Saka para el 4-0 de Inglaterra

Pese a que muchos tomaban a la escuadra francesa como favorita para llevarse el encuentro, los ingleses sorprendieron y golean con categoría. Recordemos que la gran final de la Copa del Mundo será este domingo 19 de julio entre Argentina y España.