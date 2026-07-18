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Bukayo Saka marcó el 4-0 e Inglaterra aplasta a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

Bukayo Saka anotó un golazo para darle la victoria 4-0 a Inglaterra sobre Francia en el partido del tercer puesto por el Mundial 2026 de la FIFA.

Francisco Esteves
Bukayo Saka marcó el 4-0 e Inglaterra aplasta a Francia.
Bukayo Saka marcó el 4-0 e Inglaterra aplasta a Francia. | Foto: Composición Líbero.
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Inglaterra derrota cómodamente a Francia en Florida por el tercer puesto del Mundial 2026 de la FIFA. El cuarto tanto llegó en el cierre del primer tiempo, gracias a una enorme definición de Bukayo Saka, que marcó su doblete en el compromiso internacional.

Gol de Bukayo Saka para el 4-0 de Inglaterra

Pese a que muchos tomaban a la escuadra francesa como favorita para llevarse el encuentro, los ingleses sorprendieron y golean con categoría. Recordemos que la gran final de la Copa del Mundo será este domingo 19 de julio entre Argentina y España.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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