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Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
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¡Sorprenden a Francia! Gol de Ezri Konsa para el 2-0 de Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026

Inglaterra se adelanta 2-0 en el partido ante Francia por el tercer puesto del Mundial 2026 tras un gran tiro de esquina ejecutado por Declan Rice.

Antonio Vidal
Gol de Ezri Konsa para el 2-0 de Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026. Foto: composición Líbero/DSports
Gol de Ezri Konsa para el 2-0 de Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026. Foto: composición Líbero/DSports
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¡Desaparecido total! Inglaterra aprovecha un gran tiro de esquina y Ezri Konsa, jugador del Aston Villa, logra conectar y poner el 2-0 en el partido contra Francia por el tercer puesto del Mundial 2026.

Francia vs Inglaterra: Gol de Ezri Konsa

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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