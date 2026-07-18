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¡Sorprenden a Francia! Gol de Ezri Konsa para el 2-0 de Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
Inglaterra se adelanta 2-0 en el partido ante Francia por el tercer puesto del Mundial 2026 tras un gran tiro de esquina ejecutado por Declan Rice.
Gol de Ezri Konsa para el 2-0 de Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026. Foto: composición Líbero/DSports
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¡Desaparecido total! Inglaterra aprovecha un gran tiro de esquina y Ezri Konsa, jugador del Aston Villa, logra conectar y poner el 2-0 en el partido contra Francia por el tercer puesto del Mundial 2026.
Francia vs Inglaterra: Gol de Ezri Konsa
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