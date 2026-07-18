Messi recibió fuertes calificativos de medios ingleses tras clasificar a la final del Mundial: “Es un…”

Lionel Messi vuelve a entrar en el foco de atención luego de demostrar por qué es uno de los mejores jugadores del mundo. Tras la remontada por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el astro argentino recibió un enorme reconocimiento por parte de los diarios ingleses. The Guardian elogió su capacidad para cambiar el rumbo del encuentro. En su editorial, destacó cómo el exjugador del Barcelona fue el más influyente dentro del terreno de juego cuando su selección se encontraba al borde de la eliminación.

El medio británico resaltó que la presencia de Messi bastó para impulsar a sus compañeros a lograr la remontada con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. "Aún no estaba listo para rendirse", fueron las palabras para describir la reacción de Messi para revertir la situación.

Messi recibió fuertes calificativos de medios ingleses tras clasificar a la final del Mundial

El análisis de The Guardian también resalta que la 'Pulga' ya no necesita recorrer grandes distancias para desequilibrar. En cambio, administra sus movimientos y aparece en los momentos justos para liderar el ataque argentino, una virtud que resultó determinante durante el encuentro.

"El centro con su pie derecho fue lanzado con perfecta delicadeza hacia el único lugar lógica, como si alguien explicara muy despacio y con paciencia un problema de matemáticas", escriben en su nota que describe el primer gol de Argentina.

Asimismo, el diario señaló que la selección dirigida por Thomas Tuchel permitió que Lionel Messi recibiera el balón con demasiada libertad en el tramo final del partido, situación que terminó siendo determinante para que la Albiceleste inclinara la balanza a su favor.

"Es un genio que, incluso en sus días más tranquilos y confusos, acabará por encontrar su forma", indicaron en el diario inglés.

The Guardian analizó la victoria de Argentina. Foto: The Guardian

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

El duelo por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio desde las 2.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este esperado compromiso será el MetLife Stadium, ubicado en Estados Unidos.