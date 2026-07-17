Lionel Messi se refirió a su icónica foto bañando a Lamine Yamal cuando era bebé: "Es una locura"

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina vs España tendrá muchos condimentos especiales y uno de ellos será el enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal. Y no solo porque ambos nacieron en el Barcelona y son los mejores jugadores de sus selecciones, sino porque protagonizaron una icónica foto en 2008 que se volvió viral en los últimos años.

Sucede que en ese entonces, con motivo de un calendario benéfico organizado por el diario Sport y la Fundación Barça en colaboración con UNICEF, Lionel Messi se sacó una fotografía junto a un Lamine Yamal que tenía apenas unos meses de nacido. Muchísimos años más tarde, la imagen se reveló y enloqueció a todo el mundo al saber la identidad del pequeño que sostenía el hoy capitán de la selección argentina.

Lionel Messi junto a un bebé Lamine Yamal.

Ahora, en la previa del partido entre Argentina y España, Lionel Messi fue consultado sobre la actualidad de la joven estrella del Barcelona, a quien calificó como un grandísimo futbolista.

“No, bueno, Lamine es un grandísimo jugador en el cual, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los referentes mundial con 19 años. Tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no no sea esta vez”, empezó la Pulga.

Cuando fue consultado sobre la icónica foto que protagonizaron juntos en 2008, Messi confesó que es una locura que años después ambos se estén por enfrentar en la final de un Mundial.

“La verdad que lo de esa foto es una es una locura porque porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo eh la verdad que que que lo que digo, es una es una locura”, agregó.

Finalmente, señaló que ambos tratarán de dar lo mejor para poder levantar el tan ansiado trofeo: “Es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo eh muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien de del Barcelona también y y bueno, intentaremos intentaremos hacer un buen partido para que para que él no tenga su su mejor versión, aunque aunque es difícil”.