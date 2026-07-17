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Lionel Messi se refirió a su icónica foto bañando a Lamine Yamal cuando era bebé: "Es una locura"

El capitán de la selección argentina habló sobre la foto que protagonizó con un recién nacido Lamine Yamal en 2008 a días de jugar la final del Mundial 2026.

Gary Huaman
Lionel Messi se refirió a la icónica foto en la bañera con Lamine Yamal.
Lionel Messi se refirió a la icónica foto en la bañera con Lamine Yamal. | Foto: captura ESPN/UNICEF
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La gran final del Mundial 2026 entre Argentina vs España tendrá muchos condimentos especiales y uno de ellos será el enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal. Y no solo porque ambos nacieron en el Barcelona y son los mejores jugadores de sus selecciones, sino porque protagonizaron una icónica foto en 2008 que se volvió viral en los últimos años.

Aymeric Laporte habló sobre la previa del partido entre España vs. Argentina.

PUEDES VER: Titular de España acusó a Argentina de jugar sucio y apuntó que los favorecen: "No se debería permitir"

Sucede que en ese entonces, con motivo de un calendario benéfico organizado por el diario Sport y la Fundación Barça en colaboración con UNICEF, Lionel Messi se sacó una fotografía junto a un Lamine Yamal que tenía apenas unos meses de nacido. Muchísimos años más tarde, la imagen se reveló y enloqueció a todo el mundo al saber la identidad del pequeño que sostenía el hoy capitán de la selección argentina.

Lionel Messi

Lionel Messi junto a un bebé Lamine Yamal.

Ahora, en la previa del partido entre Argentina y España, Lionel Messi fue consultado sobre la actualidad de la joven estrella del Barcelona, a quien calificó como un grandísimo futbolista.

“No, bueno, Lamine es un grandísimo jugador en el cual, el cual seguí muchísimo porque juega en un club al cual amo y le deseo siempre lo mejor y quiero siempre lo mejor. Y nada, es uno de los referentes mundial con 19 años. Tiene toda la carrera por delante, tiene una gran oportunidad de de conseguir algo histórico, el cual nosotros intentaremos dar el máximo para que no no sea esta vez”, empezó la Pulga.

Cuando fue consultado sobre la icónica foto que protagonizaron juntos en 2008, Messi confesó que es una locura que años después ambos se estén por enfrentar en la final de un Mundial.

“La verdad que lo de esa foto es una es una locura porque porque bueno, es la vida, ¿no? Yo me hice una foto cuando él era bebé y que hoy estemos los dos enfrentando una Copa del Mundo eh la verdad que que que lo que digo, es una es una locura”, agregó.

Finalmente, señaló que ambos tratarán de dar lo mejor para poder levantar el tan ansiado trofeo: “Es uno de los mejores del mundo en este momento sin duda y le deseo eh muchísima suerte porque el bien de él va a ser el bien de del Barcelona también y y bueno, intentaremos intentaremos hacer un buen partido para que para que él no tenga su su mejor versión, aunque aunque es difícil”.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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