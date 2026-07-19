La reflexión de Bukayo Saka tras marcar un hat-trick ante Francia: "Me hubiera encantado..."

Bukayo Saka se convirtió en el héroe de Inglaterra en la victoria por 6-4 frente a Francia, partido que definió al tercer lugar del Mundial 2026. El extremo inglés marcó un hat-trick para los Tres Leones y se llevó a casa tanto el balón como la medalla de bronce. Sin embargo, pese a ese desenlace positivo, el jugador del Arsenal quedó con algunos arrepentimientos.

La reflexión de Saka tras el partido ante Francia

En declaraciones a la prensa tras el final del encuentro ante los galos. Bukayo Saka confesó que le hubiera gustado tener más minutos en la presente edición de la Copa del Mundo. No obstante, señaló que es momento de pasar la página y se mostró agradecido de haber contribuido a que el cuadro inglés consiga el tercer puesto.

“Por supuesto, me hubiera encantado (tener más minutos), pero, ya sabes, es muy tarde para hablar de eso y sí, ya pasó, ahora hay que seguir adelante”, señaló Saka, quien jugó un total de 361 minutos en el Mundial 2026 en los 8 partidos que jugó Inglaterra. Anotó tres goles y brindó tres asistencias.

Saka marcó tres goles ante Francia

Sobre Thomas Tuchel

Asimismo, Saka fue tajante al referirse a los cuestionamientos respecto al técnico Thomas Tuchel, quien puso una línea de 5 defensas en la derrota ante Argentina por semifinales tras conseguir el primer gol de aquel encuentro.

“Creo que es parte del juego. Ya sabes, cuando pierdes siempre va a haber ruido, cuando ganas también va a haber ruido. Es el cómo reaccionas a eso y cómo lo usas como combustible. Hoy terminamos fuerte, así que eso es todo lo que realmente podíamos hacer”, sentenció.