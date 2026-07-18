El enojo de Didier Deschamps: Entrenador explotó en su último partido como DT de Francia

Didier Deschamps terminó su etapa como entrenador de la Selección de Francia de la forma menos esperada. El experimentado entrenador dirigió su último partido al mando de Les Bleus y se despidió con evidentes gestos de frustración, debido a la derrota que sufrió a manos de Inglaterra. Los Tres Leones vencieron por 6-4 a los franceses y se quedaron con el tercer puesto del Mundial 2026.

La reacción de Didier Deschamps durante el Francia vs Inglaterra

Durante el desarrollo del partido entre Francia e Inglaterra, las cámaras de los medios presentes en el Hard Rock Stadium lograron captar al entrenador de 57 años siguiendo el partido con evidente molestia por lo que ocurría en el campo de juego.

En las imágenes captadas se observa al entrenador levantarse y sentarse de su banquillo en reiteradas ocasiones y con gestos de frustración mientras señalaba directo al campo. Su seño fruncido, sus expresiones de enojo y la forma en cómo se cubría el rostro a modo de resignación marcaron sus últimos momentos al mando de los galos.

Kylian Mbappé, el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Entre las pocas cosas positivas que dejó este último encuentro, destaca la hazaña de Kylian Mbappé: el francés anotó un doblete en el partido de hoy y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 22 tantos, uno más que Lionel Messi y a la espera de lo que pueda hacer el argentino en la final de mañana frente a España. Del mismo modo, la estrella del Real Madrid se convertirá en el goleador de la presente edición con 10 goles, siempre y cuando Messi no marque ante la Furia Roja.

Los números de Didier Deschamps como DT de Francia

Tras más de 14 años al mando del equipo, Didier Deschamps dejará el banquillo de los galos tras dirigir más de 160 partidos desde su llegada en el 2012, logrando dos títulos importantes: la Copa del Mundo Rusia 2018 y la UEFA Nations League 2020-2021.