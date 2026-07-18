Jude Bellingham anotó el 6-4 y dio la estocada final de Inglaterra contra Francia
Jude Bellingham anotó el sexto gol de Inglaterra frente a Francia y cerró la goleada inglesa ante el combinado francés.
Inglaterra cerró el encuentro frente a Francia con una victoria por 6-4 y el tanto final fue obra de su principal figura en el Mundial 2026, Jude Bellingham, lo que desató la euforia de los aficionados ingleses después de asegurar el tercer puesto del torneo.
Jude Bellingham anotó el 6-4 de Inglaterra sobre Francia por el Mundial 2026
En el minuto 90+8 de la segunda parte, Bellingham aprovechó un contragolpe de Inglaterra, arrastró a varios defensores de Francia y marcó el sexto tanto de su selección para dar el golpe definitivo.
Así fue el gol de Jude Bellingham para Inglaterra sobre Francia
Con ese gol, el centrocampista inglés de 23 años firmó su séptima diana y dejó una estadística muy favorable, con 8 goles en la historia de los Mundiales, situándose entre los jugadores más próximos a igualar grandes registros de leyenda.
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