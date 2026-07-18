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Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
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Jude Bellingham anotó el 6-4 y dio la estocada final de Inglaterra contra Francia

Jude Bellingham anotó el sexto gol de Inglaterra frente a Francia y cerró la goleada inglesa ante el combinado francés.

Luis Blancas
Jude Bellingham anotó el 6-4 de Inglaterra sobre Francia
Jude Bellingham anotó el 6-4 de Inglaterra sobre Francia | Composición: Líbero
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Inglaterra cerró el encuentro frente a Francia con una victoria por 6-4 y el tanto final fue obra de su principal figura en el Mundial 2026, Jude Bellingham, lo que desató la euforia de los aficionados ingleses después de asegurar el tercer puesto del torneo.

Kylian Mbappé anotó un doblete ante Inglaterra.

PUEDES VER: ¡Doblete de Kylian Mbappé! Francia vuelve a descontar y pone el 3-4 ante Inglaterra

Jude Bellingham anotó el 6-4 de Inglaterra sobre Francia por el Mundial 2026

En el minuto 90+8 de la segunda parte, Bellingham aprovechó un contragolpe de Inglaterra, arrastró a varios defensores de Francia y marcó el sexto tanto de su selección para dar el golpe definitivo.

Así fue el gol de Jude Bellingham para Inglaterra sobre Francia

Con ese gol, el centrocampista inglés de 23 años firmó su séptima diana y dejó una estadística muy favorable, con 8 goles en la historia de los Mundiales, situándose entre los jugadores más próximos a igualar grandes registros de leyenda.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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