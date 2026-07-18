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Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026
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Ousmane Dembélé marcó el 4-5 de Francia en un partidazo ante Inglaterra por el Mundial 2026

Francia lo dejó todo hasta el final y Ousmane Dembélé marcó el 4-5 ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 de la FIFA.

Francisco Esteves
Ousmane Dembélé marcó el 4-5 de Francia.
Ousmane Dembélé marcó el 4-5 de Francia.
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Hubo un partidazo por la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la lucha por quedarse con el tercer puesto de la competición internacional, Francia cayó ante Inglaterra, pero dio lucha hasta el final y Ousmane Dembélé marcó el 4-5 en Florida.

Kylian Mbappé anotó un doblete ante Inglaterra.

PUEDES VER: ¡Doblete de Kylian Mbappé! Francia vuelve a descontar y pone el 3-4 ante Inglaterra

Gol de Ousmane Dembélé a Inglaterra

En un duelo, que al final terminó 6-4, la escuadra gala no se rindió y perdió de pie. Los dirigidos por Didier Deschamps, que se despidió luego de más de una década al mando de la selección, se terminaron quedando con el cuarto puesto de la Copa del Mundo.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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