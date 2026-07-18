Ousmane Dembélé marcó el 4-5 de Francia en un partidazo ante Inglaterra por el Mundial 2026

Hubo un partidazo por la Copa Mundial de la FIFA 2026. En la lucha por quedarse con el tercer puesto de la competición internacional, Francia cayó ante Inglaterra, pero dio lucha hasta el final y Ousmane Dembélé marcó el 4-5 en Florida.

Gol de Ousmane Dembélé a Inglaterra

En un duelo, que al final terminó 6-4, la escuadra gala no se rindió y perdió de pie. Los dirigidos por Didier Deschamps, que se despidió luego de más de una década al mando de la selección, se terminaron quedando con el cuarto puesto de la Copa del Mundo.